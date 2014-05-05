欧元区数据：SENTIX投资者信心指数降至正12.8，低于预估

预期分项指数连续第三个月下降，拖累整体指数下滑。预期分项降至18.3，创下去年8月以来的最低水平。

“在5月份，目前看来欧元区经济动能将很快减弱，”Sentix在声明中表示。

但现况分项指数升至近三年来的最高点。

德国信心指数降至去年8月以来的最低水平，因预期分项指数下降。但投资者对于德国现况的乐观程度，为2011年8月以来最高。

“德国经济增长最强劲的时候已经过去，但这是发生在较高水平上的放缓，”Sentix表示。(完)