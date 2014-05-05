欧元区数据：SENTIX投资者信心指数降至正12.8，低于预估

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
预期分项指数连续第三个月下降，拖累整体指数下滑。预期分项降至18.3，创下去年8月以来的最低水平。
“在5月份，目前看来欧元区经济动能将很快减弱，”Sentix在声明中表示。
但现况分项指数升至近三年来的最高点。
德国信心指数降至去年8月以来的最低水平，因预期分项指数下降。但投资者对于德国现况的乐观程度，为2011年8月以来最高。
“德国经济增长最强劲的时候已经过去，但这是发生在较高水平上的放缓，”Sentix表示。(完)
(编译 张明钧/张涛；审校 于春红/高琦)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20