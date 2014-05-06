重发-《财经洞察》新任住建部高官或给中国房地产调控带来新启示

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* 原辽宁省省长陈政高有望成为住建部部长

* 以往房地产调控屡调屡涨与地方政府暗渡陈仓不无关系

* 中国房地产调控或将出现新思路

* 房地产调控主角不如交与地方政府

作者 沈燕

路透北京5月6日 - 中国住房和城乡建设部长之职近期有望出现更动，最大亮点为这次选择一个深谙治理地方经济之道的住建部高层，或正预告中国房地产调控将有新思路。

中国住房和城乡建设部网站刊出高层人选更换信息：有着地方工作逾40年经历的原辽宁省省长陈政高接替姜伟新担任住房和城乡建设部党组书记职务。

住建部长一职仍是姜伟新，但从年龄看，1949年1月出生的姜伟新已到65岁部级退休年龄。不出意外，陈政高接替姜伟新担任住房和城乡建设部部长一职几无悬念。

从官方公布的简历看，姜伟新在出任住建部长前曾是发改委副主任，其职业生涯也多集中在发改委的相关部门；陈政高则是从辽宁基层一直做到辽宁省省长，在地方工作时间长达44年。

两位官员迥然不同的职业履历，无疑让这看似平常的人事更迭背后充满着不寻常的政策猜想：

在2011年1月中国出台史上最严厉的“限购限贷”等房地产调控政策逾三年后，已经分化的房地产市场正产生微妙的变化，如何制订差异化的政策调控路线显然是在考验政策制订者的智慧。

尤其眼下中国经济下行压力加大，微刺激政策不断，在房地产仍是中国经济的支柱产业地位难被取代的大背景下，如何让房地产市场在中国宏观调控的政策链上既能发挥拉动经济的正能量，又不会产生房价过快上涨的恶果，让此前的调控功亏一匮，将成为新任住建部高官的首要任务。

而房价已明显回落的一些二三线城市是否还有继续“限购限贷”的必要？未来的房地产调控路径为何？又如何取得地方政府支持和配合？或许是选择一个深谙治理地方经济之道的住建部高层的重要原因。

目前中国京、沪等一线城市房价仍居高不下，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。

报导引述铜陵市政府相关文件表示，该市在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。

**楼市调控的主角或应让位地方政府**

曾几何时，面对中国楼市的疯狂上涨，中国政府出台调控举措也是五花八门，如2005年的“国八条”、2006年的“国六条”等等，但收效都不明显，主要原因是地方政府执行不力。政策调控也陷入屡调屡涨的怪圈。

而最近的一次调控则是在上届政府任期届满前仓促出台的“新国五条”，其核心仍是延续2011年出台的新国八条，“限购限贷”以及加强税收征管等，强硬的行政化手段以及收紧的银根终于使得中国房价的涨势得以放缓。

中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。

中指院报告称，4月全国100个城市新建住宅均价环比连续第23个月上涨，但涨幅仅为0.1%，较上月的0.38%明显收窄；同比则连续17个月上涨，涨幅亦从上月的10.04%降至9.06% 。

不可否认，房价涨幅被抑制的过程也与中国经济下行压力加大如影随行。面对越来越分化的中国房地产市场，以及土地、财税改革都在艰难探索推进中，尽量弱化房地产调控在中国宏观经济调控政策中的比重，使其回归到一个正常健康发展的行业或许正当其时。