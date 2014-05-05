《交易视点》中国转债保持偏低仓位，耐心等待低吸机会--中金

路透北京5月5日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，二季度对转债市场“择个券，傍纯债，控仓位”的总体思路不改。

随着时间推移，5月下半月之后资金面、供给等对债市的不利边际变化值得关注。转债供求方面，供、求双弱的状况难改，5、6月份供给压力略大于需求。

具体到5月份，不少个券已经脱离止盈操作区域，建议投资者保持偏低仓位并耐心等待个券低吸机会。

**股市系统性机会还需等待**

在上期周报《重温“第三阶段”》中我们重申了对当前转债面临的大环境的思考。预测股市点位属徒劳，在稳增长躁动期视IPO信号和个券负溢价率行止盈策略，事后看来仍是最佳策略。

综合五一小长假期间的种种信息，总体看对股市节后开门表现略偏负面。

“开正门，堵偏门”是今年宏观经济中的最关键变量，对应去年非标扩张的逆过程。这一过程中，债市表现明显好于去年，但信用风险需要规避。

对股市而言，由于风险偏好难以提升，货币市场和实体经济资金面存在差异，股市存量资金博弈的状况可能还没有改变。

就5-6月份而言，盈利预期难有实质逆转，IPO重启分流存量资金，投资者风险偏好仍受抑制，股市仍可能将处于弱势震荡行情当中，下行空间不大，系统性机会还需等待。

**保持偏低仓位，等待个券低吸机会**

我们二季度对转债市场“择个券，傍纯债，控仓位”的总体思路不改。

首先，转债品种回报驱动力不强，来自于纯债市场的机会成本高，建议控制仓位。

其次，股市系统性风险有所弱化，但板块特性不鲜明，个股行情特征将更明显，这是“择个券”的理由。

最后，纯债市场“赚息差杠杆的钱，利率赚小波段的钱，不赚信用风险的钱”逻辑不变，资金面稳定也导致债性转债价格中枢出现上移。

但随着时间推移，5月下半月之后资金面、供给等对债市的不利边际变化值得关注。转债供求方面，供、求双弱的状况难改，5、6月份供给压力略大于需求。

具体到5月份，不少个券已经脱离止盈操作区域，建议投资者保持偏低仓位并耐心等待个券低吸机会。

个券方面，之前是我们更多是从大类资产以及IPO重启引发的股市存量资金流动两个角度择券。IPO重启落地后，基于正股选择转债的重要性将再次提升。

我们倾向于真成长（特征一）、改革题材股（特征二）、相比国际定价低估标的（特征三，沪港互通）的品种有望胜出，具备这些特征的转债品种包括大盘转债中的平安（特征三），非金融大盘、重工、隧道（特征二），以及小盘中的久立、川投、华天（110元低吸临界线）及长青、齐翔和国金等低价新券（特征一）。

此外，具有纯债替代价值的中海等转债仍有持有价值。而对信用风险和流动性较为敏感的板块如银行转债仍偏谨慎。(完)