《交易视点》中国转债保持偏低仓位，耐心等待低吸机会--中金

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透北京5月5日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，二季度对转债市场“择个券，傍纯债，控仓位”的总体思路不改。
随着时间推移，5月下半月之后资金面、供给等对债市的不利边际变化值得关注。转债供求方面，供、求双弱的状况难改，5、6月份供给压力略大于需求。
具体到5月份，不少个券已经脱离止盈操作区域，建议投资者保持偏低仓位并耐心等待个券低吸机会。
**股市系统性机会还需等待**
在上期周报《重温“第三阶段”》中我们重申了对当前转债面临的大环境的思考。预测股市点位属徒劳，在稳增长躁动期视IPO信号和个券负溢价率行止盈策略，事后看来仍是最佳策略。
综合五一小长假期间的种种信息，总体看对股市节后开门表现略偏负面。
“开正门，堵偏门”是今年宏观经济中的最关键变量，对应去年非标扩张的逆过程。这一过程中，债市表现明显好于去年，但信用风险需要规避。
对股市而言，由于风险偏好难以提升，货币市场和实体经济资金面存在差异，股市存量资金博弈的状况可能还没有改变。
就5-6月份而言，盈利预期难有实质逆转，IPO重启分流存量资金，投资者风险偏好仍受抑制，股市仍可能将处于弱势震荡行情当中，下行空间不大，系统性机会还需等待。
**保持偏低仓位，等待个券低吸机会**
我们二季度对转债市场“择个券，傍纯债，控仓位”的总体思路不改。
首先，转债品种回报驱动力不强，来自于纯债市场的机会成本高，建议控制仓位。
其次，股市系统性风险有所弱化，但板块特性不鲜明，个股行情特征将更明显，这是“择个券”的理由。
最后，纯债市场“赚息差杠杆的钱，利率赚小波段的钱，不赚信用风险的钱”逻辑不变，资金面稳定也导致债性转债价格中枢出现上移。
但随着时间推移，5月下半月之后资金面、供给等对债市的不利边际变化值得关注。转债供求方面，供、求双弱的状况难改，5、6月份供给压力略大于需求。
具体到5月份，不少个券已经脱离止盈操作区域，建议投资者保持偏低仓位并耐心等待个券低吸机会。
个券方面，之前是我们更多是从大类资产以及IPO重启引发的股市存量资金流动两个角度择券。IPO重启落地后，基于正股选择转债的重要性将再次提升。
我们倾向于真成长（特征一）、改革题材股（特征二）、相比国际定价低估标的（特征三，沪港互通）的品种有望胜出，具备这些特征的转债品种包括大盘转债中的平安（特征三），非金融大盘、重工、隧道（特征二），以及小盘中的久立、川投、华天（110元低吸临界线）及长青、齐翔和国金等低价新券（特征一）。
此外，具有纯债替代价值的中海等转债仍有持有价值。而对信用风险和流动性较为敏感的板块如银行转债仍偏谨慎。(完)
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路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20