《分析师观点》台湾4月CPI涨幅高于预期，第三季央行或有机会升息

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北5月6日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%，并续创2013年2月以来高位。
主计总处称，主因水果、肉类、水产品、谷类及其制品等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨。
4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
4月 3月
CPI（较上年同期） +1.65 +1.61
路透调查（较上年同期） +1.55 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.16 +0.3
核心CPI（较上年同期） +1.24 +0.97
WPI（较上年同期） +0.12 -0.02r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
台湾已经连续两个月的CPI年增率在1.5%以上，主要是外食类及调理品等项目的价格扬升，且这类物价走高不会马上跌下来。而接下来的5、6、7、8月，去年基期较低，因此预估CPI年增率都有可能在1.5%以上，甚至接近2%。
这样一来央行的压力就会增大，预估在接近6月底的时候央行可能在公开市场操作上会有一些动作，例如增发NCD(央行存单)等较为紧缩的措施。我们预估今年第三季央行将有机会升息。
--日盛投顾分析师 蔡素菁：
有些高于预期，短期而言，民生必需品因端午节需求将导致调涨压力。中期看需求是否拉动上扬，以实质薪资仍偏低来看，成效有限。展望第三、四季除非有台风影响，否则CPI年增率还在2%左右，因此央行料不会调整货币政策。
**市场反应**
--台币兑美元 周一收盘升4.1分至30.171。
--台股加权股价指数 周一收平盘，报8,870.43点。
--指标五年期公债103/4 殖利率周一收跌0.53基点报1.0235%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年3月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续11次维持利率不变。
--主计总处2月底对2014年全年经济成长率的预估为2.82%，CPI年成长率为1.07%。(完)
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参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (台北中文部记者组; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译