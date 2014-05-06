《分析师观点》台湾4月CPI涨幅高于预期，第三季央行或有机会升息

路透台北5月6日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%，并续创2013年2月以来高位。

主计总处称，主因水果、肉类、水产品、谷类及其制品等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨。

4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） +1.65 +1.61

路透调查（较上年同期） +1.55 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.16 +0.3

核心CPI（较上年同期） +1.24 +0.97

WPI（较上年同期） +0.12 -0.02r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

台湾已经连续两个月的CPI年增率在1.5%以上，主要是外食类及调理品等项目的价格扬升，且这类物价走高不会马上跌下来。而接下来的5、6、7、8月，去年基期较低，因此预估CPI年增率都有可能在1.5%以上，甚至接近2%。

这样一来央行的压力就会增大，预估在接近6月底的时候央行可能在公开市场操作上会有一些动作，例如增发NCD(央行存单)等较为紧缩的措施。我们预估今年第三季央行将有机会升息。

--日盛投顾分析师 蔡素菁：

有些高于预期，短期而言，民生必需品因端午节需求将导致调涨压力。中期看需求是否拉动上扬，以实质薪资仍偏低来看，成效有限。展望第三、四季除非有台风影响，否则CPI年增率还在2%左右，因此央行料不会调整货币政策。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收盘升4.1分至30.171。

--台股加权股价指数 周一收平盘，报8,870.43点。

--指标五年期公债103/4 殖利率周一收跌0.53基点报1.0235%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年3月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续11次维持利率不变。

--主计总处2月底对2014年全年经济成长率的预估为2.82%，CPI年成长率为1.07%。(完)

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