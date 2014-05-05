互联网金融：中国央行称应促进移动支付发展，避免出现监管真空

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透北京5月5日 - 中国人民银行支付结算司司长励跃周一表示，对于移动支付的监管，政府要坚持适度监管，协调监管、创新监管的原则，既为市场创新和发展留有余地和空间，又要避免出现监管真空。
励跃在全球移动互联网金融大会上称，鼓励各市场参与者发挥能动性，大胆探索，在商业模式经过市场充分检验后及时进行总结，以进一步完善移动支付的相关政策。
“政府部门应该是移动支付产业发展的促进者，通过发起研究产业发展的相关政策，为移动金融服务市场的发展创造良好的环境。”励跃表示。
她称，政府部门要引导市场各参与者从全局出发，找准自己的市场定位和在产业链中的位置，实现业务互补、资源共享，推动支付服务市场健康发展。
对于监管目标，励跃表示，要守住不发生系统性风险的底线，以保障消费者的资金安全和信息安全等合法权益为根本目标。
此前，人民银行条法司司长穆怀朋称，对互联网金融从业机构仍然要实行必要的监管，不过不应管得过死，要留出发展的空间，监管力度要适度，但是留有发展的空间，并不是要留有监管的空白。
中国此前公布的政府工作报告提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。（完）
(发稿 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20