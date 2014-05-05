更新版 1-香港金融：外汇基金首季投资收益按年跌约四成，因股市欠佳

(新增金管局官员更多评论)

路透香港5月5日 - 香港金管局周一表示，外汇基金于2014年首季录得111亿港元的投资收益，较上年同期的191亿港元减少约42%，因股票投资表现欠佳。

金管局总裁陈德霖在立法会报告时还指出，沪港通有利于香港人民币资金池增长，并希望香港本地居民的人民币每日兑换上限在两地股市开通前取消。

“香港人民币离岸中心发展非常正面，因为，当两地股票打通，人民币的流通使用更加提高，人民币资金池可健康增长。”他说。

他表示，现阶段香港居民人民币每日兑换限于2万元，将限制投资人投资上海股票的金额，“我自己都觉得是好时机取消人民币兑换上限。”并称正就此议题与内地监管单位密切联系中。

中国证监会与香港证监会上月公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。

金管局公布数据显示，外汇基金首季投资收益仅111亿港元，其中港股投资亏损68亿元，因期内香港股市跌5%。

金管局副总裁朱兆荃表示，港股今年表现仍波动，难见大升市；在债券方面，面对可能加息环境，债券投资必然面对亏损风险。然外汇基金仍会因应市况调整投资策略。

本地时间14:38时，恒生指数 跌1.36%至21,959.71点，今年迄今跌5.76%。