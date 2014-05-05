更新版 1-香港金融：外汇基金首季投资收益按年跌约四成，因股市欠佳

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
(新增金管局官员更多评论)
路透香港5月5日 - 香港金管局周一表示，外汇基金于2014年首季录得111亿港元的投资收益，较上年同期的191亿港元减少约42%，因股票投资表现欠佳。
金管局总裁陈德霖在立法会报告时还指出，沪港通有利于香港人民币资金池增长，并希望香港本地居民的人民币每日兑换上限在两地股市开通前取消。
“香港人民币离岸中心发展非常正面，因为，当两地股票打通，人民币的流通使用更加提高，人民币资金池可健康增长。”他说。
他表示，现阶段香港居民人民币每日兑换限于2万元，将限制投资人投资上海股票的金额，“我自己都觉得是好时机取消人民币兑换上限。”并称正就此议题与内地监管单位密切联系中。
中国证监会与香港证监会上月公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
金管局公布数据显示，外汇基金首季投资收益仅111亿港元，其中港股投资亏损68亿元，因期内香港股市跌5%。
金管局副总裁朱兆荃表示，港股今年表现仍波动，难见大升市；在债券方面，面对可能加息环境，债券投资必然面对亏损风险。然外汇基金仍会因应市况调整投资策略。
本地时间14:38时，恒生指数 跌1.36%至21,959.71点，今年迄今跌5.76%。
而在被问及何时会撤走对房地产市场的降温措施（辣招）时，陈德霖表示，香港楼市前景尚未明朗，仍需多点时间观察。但一旦楼市进入下行周期，金管局将作出相应措施。(完) (记者 李珊珊/赵红梅；审校 张喜良)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20