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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 08:40 BJT

台湾数据：4月CPI年增1.65%，续创去年2月以来高位

路透台北5月6日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%。续创2013年2月以来高位。

主计总处称，主因水果、肉类、水产品、谷类及其制品等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨。

4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） +1.65 +1.61

路透调查（较上年同期） +1.55 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.16 +0.3

核心CPI（较上年同期） +1.24 +0.97

WPI（较上年同期） +0.12 -0.02r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
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