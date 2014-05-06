台湾数据：4月CPI年增1.65%，续创去年2月以来高位

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北5月6日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%。续创2013年2月以来高位。
主计总处称，主因水果、肉类、水产品、谷类及其制品等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨。
4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
4月 3月
CPI（较上年同期） +1.65 +1.61
路透调查（较上年同期） +1.55 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.16 +0.3
核心CPI（较上年同期） +1.24 +0.97
WPI（较上年同期） +0.12 -0.02r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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