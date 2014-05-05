路透调查：金融机构固定收益部门对未来三个月降准预期继续升温

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透北京5月5日 - 2014年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对5月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期，但对未来三个月的降准预期继续升温。
中国整体经济仍然疲弱，这对债市形成支撑，但市场流动性可能因税费清缴和人民币贬值效应转趋中性，且融资扩张效应和新债供给压力逐渐显现，可能使得中国债市短期进入弱势震荡之中。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行5月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，与上月展望时一致。
同时，逾九成半受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率5月会续稳于20%，接近上月展望时水平。但未来三个月里，持降准预期的参与机构占比较上期展望时上升，其中降准一次至19.5%的机构占比为24%。
中国为应对经济放缓，已出台定向降准举措，自今年4月25日起，分别调降县域农村商业银行和县域农村合作银行准备金率2个和0.5个百分点。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。
调查并显示，今年5月末10年期国债收益率估值料为4.35%，较4月末上涨5个基点(bp)。
2014年第五期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 钟华; 审校 张喜良)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20