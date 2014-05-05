CNH动态：离岸现汇收在近两周高点，中间价引导美元多头平仓

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透香港5月5日 - 离岸人民币现汇 周一收在近两周高点。交易员表示，离岸汇价在6.2600上方获得短暂支撑，再加上中间价开高，促使美元短多平仓离场。
不过，他们同时指出，人民币短线方向仍较为迷茫，市场多认为第二季汇价仍偏疲，人民币回升被视为是短线跌深后反弹。客盘今日则较为平衡。
“美元/CNH没有再创新高，见到场内有些基金平仓部位，”一外资行人士说，＂但我不认为人民币会就此转为升值。”
他表示，第二季的宏观数据可能还不支持人民币明显回升，且市场还在重新思考双向波动后的交易策略，不太可能立刻押注单边升值；预料离岸汇价将是区间波动。
本地时间下午5:04时，离岸人民币现汇 报6.2458，较上日升82点子或0.13%，盘中最高触及6.2430，亦为4月24日6.2360以来最高。
在岸人民币兑美元即期 收高0.22%至6.2455。离岸价格仍紧贴着在岸，自4月以来，离岸与在岸价差多数时间不到50点子，相较于今年稍早动軏2、300点子已收敛许多。
今日人民币兑美元中间价 较上日升0.03%至6.1560元。
中国广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率 CNY=CFXS 在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民币出现阶段性升值，预计要待7月之后。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20