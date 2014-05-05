CNH动态：离岸现汇收在近两周高点，中间价引导美元多头平仓

路透香港5月5日 - 离岸人民币现汇 周一收在近两周高点。交易员表示，离岸汇价在6.2600上方获得短暂支撑，再加上中间价开高，促使美元短多平仓离场。

不过，他们同时指出，人民币短线方向仍较为迷茫，市场多认为第二季汇价仍偏疲，人民币回升被视为是短线跌深后反弹。客盘今日则较为平衡。

“美元/CNH没有再创新高，见到场内有些基金平仓部位，”一外资行人士说，＂但我不认为人民币会就此转为升值。”

他表示，第二季的宏观数据可能还不支持人民币明显回升，且市场还在重新思考双向波动后的交易策略，不太可能立刻押注单边升值；预料离岸汇价将是区间波动。

本地时间下午5:04时，离岸人民币现汇 报6.2458，较上日升82点子或0.13%，盘中最高触及6.2430，亦为4月24日6.2360以来最高。

在岸人民币兑美元即期 收高0.22%至6.2455。离岸价格仍紧贴着在岸，自4月以来，离岸与在岸价差多数时间不到50点子，相较于今年稍早动軏2、300点子已收敛许多。

今日人民币兑美元中间价 较上日升0.03%至6.1560元。

中国广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率 CNY=CFXS 在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民币出现阶段性升值，预计要待7月之后。 （完）

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