全球金市：现货金跳涨至三周高位，受乌克兰紧张局势和空头回补提振

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
“上周我们相当积极地向下测试。现在金价因空头回补而上涨，并受乌克兰形势可能恶化的预期支撑。”香港一交易商说。
“明天流动性重回市场前，金价在1,300美元都有支撑。”
乌克兰亲俄武装分子周日袭击敖德萨的一个警局，释放了近70名亲俄活动人士。该国领导人对此事表示痛惜，称敖德萨的警力因贪污受贿以及与分离主义者同流合污而广泛受侵蚀。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持金量减少2.70吨至782.85吨，为连续第三天减少。单是上周，就有近10吨的流出量。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人减少对黄金期货和期权的多头押注，因预期美联储减少刺激打压了黄金的对冲魅力。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1306.29 6.47 0.5
现货银 19.53 0.07 0.36
现货铂金 1433.9 2.4 0.17
现货钯金 808.75 1.05 0.13
COMEX期金 1306.8 3.9 0.3
COMEX期银 19.58 0.034 0.17
汇率
欧元/美元 1.388
美元指数 79.441
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20