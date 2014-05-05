全球金市：现货金跳涨至三周高位，受乌克兰紧张局势和空头回补提振

“上周我们相当积极地向下测试。现在金价因空头回补而上涨，并受乌克兰形势可能恶化的预期支撑。”香港一交易商说。

“明天流动性重回市场前，金价在1,300美元都有支撑。”

乌克兰亲俄武装分子周日袭击敖德萨的一个警局，释放了近70名亲俄活动人士。该国领导人对此事表示痛惜，称敖德萨的警力因贪污受贿以及与分离主义者同流合污而广泛受侵蚀。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持金量减少2.70吨至782.85吨，为连续第三天减少。单是上周，就有近10吨的流出量。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人减少对黄金期货和期权的多头押注，因预期美联储减少刺激打压了黄金的对冲魅力。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1306.29 6.47 0.5

现货银 19.53 0.07 0.36

现货铂金 1433.9 2.4 0.17

现货钯金 808.75 1.05 0.13

COMEX期金 1306.8 3.9 0.3

COMEX期银 19.58 0.034 0.17

汇率

欧元/美元 1.388

美元指数 79.441

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金