修正-《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（国际版）

(更正：重大数据或新闻中的第四条应为“美国通用电气(GE)”，而非“美国通用电气(GM)”)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚股市受中国PMI数据拖累回落，债市受避险买盘支撑

亚洲股市周一走低，欧股盘初亦小跌，此前公布的中国制造业调查报告令人失望，乌克兰危机持续发酵，亦打压信心，但协助金市和债市持续受到良好买盘支撑。日本、韩国及英国因假期休市，且投资者对乌克兰的危机心存顾忌，使得金融市场交投偏淡。

--亲俄势力袭击敖德萨警局，乌总理严批当地警方

乌克兰亲俄武装分子周日袭击敖德萨的一个警局，释放了近70名亲俄活动人士。该国领导人对此事表示痛惜，称敖德萨的警力因贪污受贿以及与分离主义者同流合污而广泛受侵蚀。

--中国宝钢资源与澳洲Aurizon联手，出价10亿美元竞购Aquila

中国宝钢资源(Baosteel Resources Australia)和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings联手，出价10亿美元求购澳洲一家资源公司，这可能打破力拓与必和必拓掌控澳洲铁矿石出口的局面。宝钢资源此举将是中国投资者向澳洲未开发铁矿石项目进军的最大一笔交易。宝钢资源和Aurizon称，出价每股3.40澳元现金，比Aquila上交易日收盘价溢价39%。

--通用电气拟以3.89亿美元公开收购阿尔斯通两个印度部门股权

美国通用电气(GE)提出拟依照当地规定收购法国阿尔斯通两个印度部门股权，收购价值最多达3.89亿美元。通用电气目前正以169亿美元竞购阿尔斯通的能源部门。文件称，通用电气唯有在成功收购阿尔斯通能源部门之后，才会进行这两项股权收购。

--澳洲4月TD-MI通胀指标按月升0.4%，按年升2.8%

澳洲一项民间通胀指标显示，4月通胀指标跳升，因邮政、烟草、通信和交通成本均上涨，可能表明物价压力在在第一季疲软后开始回温。澳洲4月TD-MI通胀指标较前月上升0.4%，3月升0.2%；按年升幅为2.8%，接近澳洲央行2-3%的长期目标区间顶部。 但路透调查分析师一致预估澳洲央行本周将维持秉率于2.5%纪录低位不变，并重申未来数月利率将持稳。

[市场摘要]

--日本股市：因假期休市

--中国股市：沪综指缩量收升，PMI数据略逊预期大盘走势仍疲弱

中国股市沪综指缩量小幅收升。今日公布的4月官方PMI数据略逊预期，大盘走势仍显疲弱，银行地产股跌幅居前拖累股指，仅尾盘依靠拉升煤炭等权重股令股指翻红。分析师表示，大盘中期走势仍不乐观。沪综指收报2,027.353点，涨0.995点或0.05%。

--香港股市：收低1.3%，因中国制造业活动疲弱损及人气

香港股市收低，此前一份民间调查显示，中国4月制造业活动连续第四个月萎缩，引发全线卖压。恒生指数收低1.3%；恒生国企指数跌0.6%。

--汇市：日圆/美元触两周高位，中国制造业数据疲软打压风险偏好

日圆兑美元触及两周高位；调查显示中国制造业活动连续第四个月萎缩，提振具有避险功能的日圆。报告也拖累澳元兑日圆走低，因中国是澳洲最大的出口市场。美元兑日圆最低跌至101.86，为4月17日以来最低位。0828GMT，美元/日圆报101.99，日内跌幅约0.2%，欧元/日圆跌0.23%，报141.44日圆。

--欧元债市：葡萄牙将退出援助计画，公债收益率下滑

葡萄牙公债收益率下滑，此前里斯本当局表示，将在本月稍晚退出国际援助计画，且不需要备援贷款。0807GMT，葡萄牙10年期公债收益率下降1个基点，至3.62%，根据路透数据，此为2006年以来最低；葡萄牙债券表现略好于其他欧元区公债。德国10年期公债收益率持稳于11个月低点附近，报1.45%。

--国际油市：布兰特原油升向109美元，受乌克兰情势支撑

布兰特原油期货升向每桶109美元，受乌克兰紧张情势升级支撑，但中国4月制造业PMI数据欠佳，阻止油价涨势扩大。0837GMT，布兰特原油6月期货涨0.21美元，报每桶108.80美元。美国原油则涨0.61美元，报100.37美元。

--金属期市：沪铜小涨并接近两个月高位，假期过后需求稳健

上海期铜小涨，接近两个月高位，得益于当地市场的稳定需求，五一假期结束后投资者返场。另外，沪铜也追随伦铜的涨势，有关美国经济增长将提速的希望激励铜价走升。

--全球金市：现货金跳涨至三周高位，受乌克兰紧张局势和空头回补提振