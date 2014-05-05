《汇市简讯》欧元/美元：欧洲卖单部于1.3890-1.3900，上方有停止单

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
0650 GMT
* 30小时均线/小时云区支撑位在1.3866，下方有盘中停止单
* 亚洲时段交投淡静，走势随后在欧洲时段稳步启动，但受到欧元/日圆压制
* 日本休市，因此交叉盘交易清淡，拖累欧元跌至1.3864
* 欧洲企业卖单部在1.3890，而1.3900处更多，上方有停止单
* 1.3825-35区域买单密集，期权数量和策略受限
* 欧洲央行周四开会，有降息可能，但我们倾向于6月降息(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20