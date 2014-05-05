《汇市简讯》欧元/美元：欧洲卖单部于1.3890-1.3900，上方有停止单

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：