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市场报道 | 2014年 5月 5日 星期一 15:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：欧洲卖单部于1.3890-1.3900，上方有停止单

0650 GMT

* 30小时均线/小时云区支撑位在1.3866，下方有盘中停止单

* 亚洲时段交投淡静，走势随后在欧洲时段稳步启动，但受到欧元/日圆压制

* 日本休市，因此交叉盘交易清淡，拖累欧元跌至1.3864

* 欧洲企业卖单部在1.3890，而1.3900处更多，上方有停止单

* 1.3825-35区域买单密集，期权数量和策略受限

* 欧洲央行周四开会，有降息可能，但我们倾向于6月降息(完)

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