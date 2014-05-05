中国债市：利率互换下跌，因七天回购利率大挫且经济数据反弹乏力

路透北京5月5日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一下跌，主因资金面宽松不改，七天回购加权利率挫近50个基点(bp)，且汇丰4月制造业PMI反弹乏力亦助力推动IRS下行。

交易员指出，短期看扰动资金收紧的因素比较有限，机构对本月中之前的流动性信心尚稳定，IRS下一步有望续跌。

“早晨IRS一直往下走，盘中有点反弹，不过今天整体还是跌的。”华东一券商交易员称，“一方面是七天回购开的低，(回购)定盘利率也比昨天降下来了；还有就是汇丰PMI有一定影响吧。”

他并谈到，月中前冲击资金面的因素暂无，且经过今年前四个月的观察，遭遇部分季节性因素扰动时，流动性表现好于预期，有助于使机构杯弓蛇影的谨慎心态渐获修复，对资金面的信心不断加强，或成为IRS下一步续跌的推力。

五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，周一七天期回购加权利率续跌，降幅在49bp。 七天回购定盘利率 报3.1393%，较上日的3.7100%走低57bp。

最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4013/3.5633 3.6090/3.6870 3.7937/3.8760 3.9730/4.0610 4.0020/4.2430

上日 3.6575/3.7700 3.7113/3.7892 3.9150/3.9975 4.0813/4.1596 4.0988/4.3825

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变动 -0.2562/-0.2067 -0.1023/-0.1022 -0.1213/-0.1215 -0.1083/-0.0986 -0.0968/-0.1395

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。