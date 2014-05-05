中国债市：利率互换下跌，因七天回购利率大挫且经济数据反弹乏力

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月5日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一下跌，主因资金面宽松不改，七天回购加权利率挫近50个基点(bp)，且汇丰4月制造业PMI反弹乏力亦助力推动IRS下行。
交易员指出，短期看扰动资金收紧的因素比较有限，机构对本月中之前的流动性信心尚稳定，IRS下一步有望续跌。
“早晨IRS一直往下走，盘中有点反弹，不过今天整体还是跌的。”华东一券商交易员称，“一方面是七天回购开的低，(回购)定盘利率也比昨天降下来了；还有就是汇丰PMI有一定影响吧。”
他并谈到，月中前冲击资金面的因素暂无，且经过今年前四个月的观察，遭遇部分季节性因素扰动时，流动性表现好于预期，有助于使机构杯弓蛇影的谨慎心态渐获修复，对资金面的信心不断加强，或成为IRS下一步续跌的推力。
五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，周一七天期回购加权利率续跌，降幅在49bp。 七天回购定盘利率 报3.1393%，较上日的3.7100%走低57bp。
最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4013/3.5633 3.6090/3.6870 3.7937/3.8760 3.9730/4.0610 4.0020/4.2430
上日 3.6575/3.7700 3.7113/3.7892 3.9150/3.9975 4.0813/4.1596 4.0988/4.3825
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变动 -0.2562/-0.2067 -0.1023/-0.1022 -0.1213/-0.1215 -0.1083/-0.0986 -0.0968/-0.1395
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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