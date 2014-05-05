《热点透视》欧洲央行不如本月尽早推出宽松举措

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰

路透伦敦5月5日 - 欧洲央行上次放宽政策是在六个月之前。央行总裁德拉吉坚称如有必要将出台更多宽松举措，但目前为止他大多是找理由搪塞过去。这个月可能还是一样，但也仍将是错误决定。

欧元区4月通胀率小幅升至0.7%，压低进口物价的欧元升势也暂停。各家银行继续一批批偿还危机时期欧洲央行提供的贷款，这是金融压力缓解的迹象。诚然，这意味着金融系统额外流动性的减少。但是，往好的一面看，短期货币市场利率升势尚未渗入到长期利率中。而且，欧洲央行一项调查显示，银行预期第二季贷款需求将攀升。

然而这些原因并不足以延迟行动。欧元区金融系统仍然没有适当运作。上述的欧洲央行调查称，欧元区各地之间的放款供应条件存有“巨大”差异，信用标准仍比过去10年的中间点更紧。考虑到欧洲央行在今年资产质量评估中将会非常仔细地审查银行的资产负债表，银行也不会突然放松标准。同时，整体放款情况仍疲软，3月较上年同期减少2.2%。

此外，通胀率距离欧洲央行2%目标还有很长距离。欧洲央行内部人员的通胀率预估情况是：2014年预估区间中间点为1.0%，2015年为1.3%，2016年为1.5%，而且在6月还可能下调。如果央行要拖到正式下调通胀预估，才要放宽政策，应该是形象考量大于为经济设想。

德拉吉在4月24日演讲中阐明了欧洲央行面对几种不利情景可能会如何反应。面对欧元走强或货币市场紧张，降息可能是一种应对举措。如果银行放款条件不改善，欧洲央行有可能开始购买资产抵押证券。如果中期通胀前景恶化，央行有可能发起更为广泛的资产购买举措--但德拉吉之后在与德国议员会晤时，已认为这个作法不太可能实现。