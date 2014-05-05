全球气候：海洋资料显示今年厄尔尼诺现象恐创数十年来之最--科学家

“我认为这带着浓厚厄尔尼诺特征。”Cai称。

“早早出现了强烈的厄尔尼诺特征，过去几个月我们已看到这种情况，很不寻常；造成温度上升的风相当强，而且有所谓的先决条件效应，系统中必须已存在大量的热，才会形成大型厄尔尼诺。”

他是根据美国国家海洋及大气管理局发布的研究数据，产生出这样的推论。

气象学家指出，未来一两个月将可能确定是否会出现厄尔尼诺现象，不过很难预测这类天气情况的强度。

澳洲气象局4月8日表示，2014年发生厄尔尼诺现象的机率超过70%。