全球气候：海洋资料显示今年厄尔尼诺现象恐创数十年来之最--科学家

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
“我认为这带着浓厚厄尔尼诺特征。”Cai称。
“早早出现了强烈的厄尔尼诺特征，过去几个月我们已看到这种情况，很不寻常；造成温度上升的风相当强，而且有所谓的先决条件效应，系统中必须已存在大量的热，才会形成大型厄尔尼诺。”
他是根据美国国家海洋及大气管理局发布的研究数据，产生出这样的推论。
气象学家指出，未来一两个月将可能确定是否会出现厄尔尼诺现象，不过很难预测这类天气情况的强度。
澳洲气象局4月8日表示，2014年发生厄尔尼诺现象的机率超过70%。
澳洲气象局周二将发布下一次的厄尔尼诺展望报告；日本气象厅则料在未来几周更新预测。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 杜明霞/于春红)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20