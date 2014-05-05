台湾债市：美债走多未点燃台债激情，观望叶伦讲话及10年券标售

* 殖利率收平盘或以下，美10年公债收益率创三个月低点 * 观望周三美联储主席叶伦讲话与周五103/6R标售 * 流动性不佳仍是台债待解问题 路透台北5月5日 - 台湾公债殖利率周一以平盘或下跌作收，因美国10年期公债收益率 US10YT=RR下滑至三个月低点。不过交易商对后市保守看待，追价意愿偏低，令周五将标售 的10年增额券103/6R 终场以平盘作收。 交易员认为，美债殖利率未因非农数据亮丽而弹升，10年券反而跌破2.60%，显示市场 避险需求旺盛。后市将观察多头行情是否延续，预料周三美联储主席叶伦在金融稳定监管委 员会(FSOC)会议的讲话，以及周五103/6R标售结果，将会带给台债进一步指引。 “看不懂美债，而且快标债了，台债反应自然小一些。”一位票券商交易员说。 另一证券商交易员则表示，台债的问题还是在成交量太低。担心流动性不佳让交易员操 作趋向保守，因此对美债的反应自然不大。 交易员认为，要让台债打破沉闷走势的关键，一是看美债殖利率跌破2.60%的趋势是否 已经成形，若殖利率继续下跌，对台债将产生轧空压力；二是看周五103/6R的标售，会不会 适度反应近期债市的多头气氛。 他们预估，明日五年期公债103/4 交投区间暂估在1.00-1.05%；10年期公 债103/6R发行前交易则看在1.50-1.55%。 美国4月非农就业岗位新增28.8万个，超过了路透调查中约100位分析师的最乐观预期， 月度增幅为逾两年来最大。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.53 1.0235 *1.0191-1.0235 18.5 10 103/6R 0.00 1.5250 *1.5130-1.5250 8.5 注：* 该券交易以来盘中低位。 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/5(一)：欧元区5月Sentix投资者信心指数、美国4月Markit服务业PMI终值、美国4月I SM非制造业指数、欧元集团会议； 5/6(二)：台湾主计处公布4月消费者物价指数、德国4月Markit服务业和综合PMI、欧元 区4月Markit服务业和综合PMI、欧元区3月零售销售、OECD发布春季经济展望； 5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾财政部公布4月进出口数据、德国3月工业 订单、美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币 政策会议纪录、金融稳定监管委员会(FSOC)举行会议，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主 席叶伦出席； 5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、韩国3月货供额、美国一周初请失业金、欧洲央行 利率决定； 5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、 日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5200 5 103/4 1.0235 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)