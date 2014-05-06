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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月6日

路透伦敦5月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           225,425            -4,375
    锡             9,535                -5
    铅           193,825               -50
    锌           766,250            -1,550
    铝         5,345,125            -2,625
    镍           279,516               -12
    铝合金        54,440              持平
    NASAAC        62,860              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据           库存分布               品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 田建华)
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