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市场报道 | 2014年 5月 5日 星期一 15:28 BJT

欧洲个股：诺基亚成立1亿美元创投基金，投资汽车联网

路透赫尔辛基5月5日 - 芬兰移动通讯设备生产商诺基亚 周一表示，已启动一个1亿美元的基金，投资于从事汽车联网的企业。

诺基亚表示，该基金将由旗下创投基金部门Nokia Growth Partners运营，将与诺基亚的位置应用部门HERE合作。

“我们今日新推出1亿美元创投基金，进一步彰显我们相信联网汽车是一个重大成长机遇，”诺基亚执行官苏立(Rajeev Suri)在声明中表示。(完)

(编译 张涛；审校 石冠兰)
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