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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 16:39 BJT

台湾央行：共发行7,645.2亿台币存单，存单发行余额减732.8亿

路透台北5月5日 - 台湾央行周一公布，共发行7,645.2亿台币存单。与今日存单到期金额8,378亿相较，存单发行余额减732.8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,426.20

91天期 0.93 13.00

182天期 1.05 6.00

*364天期 0.52 1,200.00

*为标售平均利率。

央行上日共发行2,877亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,512.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为642亿台币，至周六累计超额准备为3,342亿台币、加计前期1%的超额准备为4,400亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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