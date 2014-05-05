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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 16:03 BJT

金属期市：沪铜小涨并接近两个月高位，假期过后需求稳健

一份民间调查显示，中国4月制造业活动为连续第四个月萎缩，令人愈发怀疑中国经济仍在失去动能。

“每次(铜)测试支撑位较低端时就会有买需，但我们需要新刺激因素以突破当前区间，”悉尼咨询公司Rivkin的分析师Tim Radford表示。

上海期交所主力7月合约 收高0.1%，报每吨47,660元人民币，盘中稍早一度高见47,920元，逼近4月28日所及两个月高点48,160元。市场于上周四和周五休市。

伦敦金属交易所(LME)期铜周五上涨1.1%。LME周一适逢假期休市。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和资产管理公司在4月29日止当周转为持有期铜净多仓。

行业消息人士称，中国铜市溢价上周升至近三年来最高，因需求强劲而本地供应紧张。

其他金属方面，上海期交所期铝 降至逾一周低位，折射伦敦市场价格跌势，受累于全球供应过剩。LME期铝 上周跌3.6%。(完)

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(编译 高琦/王翔琼；审校 石冠兰/张若琪)
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