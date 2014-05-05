金属期市：沪铜小涨并接近两个月高位，假期过后需求稳健

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
一份民间调查显示，中国4月制造业活动为连续第四个月萎缩，令人愈发怀疑中国经济仍在失去动能。
“每次(铜)测试支撑位较低端时就会有买需，但我们需要新刺激因素以突破当前区间，”悉尼咨询公司Rivkin的分析师Tim Radford表示。
上海期交所主力7月合约 收高0.1%，报每吨47,660元人民币，盘中稍早一度高见47,920元，逼近4月28日所及两个月高点48,160元。市场于上周四和周五休市。
伦敦金属交易所(LME)期铜周五上涨1.1%。LME周一适逢假期休市。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和资产管理公司在4月29日止当周转为持有期铜净多仓。
行业消息人士称，中国铜市溢价上周升至近三年来最高，因需求强劲而本地供应紧张。
其他金属方面，上海期交所期铝 降至逾一周低位，折射伦敦市场价格跌势，受累于全球供应过剩。LME期铝 上周跌3.6%。(完)
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(编译 高琦/王翔琼；审校 石冠兰/张若琪)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20