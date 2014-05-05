路透基点：北京控股30亿港元贷款案启动--TRLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行启动了北京控股有限公司的30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款案。
四家牵头行兼簿记行是中国银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、三菱东京日联银行和三井住友银行。
这笔子弹式贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。
银行受邀以三个层次参贷：承贷2亿港元或更多，综合收益为185基点，前端费为75基点，可得牵头行头衔；承贷1.5-1.99亿港元，综合收益为182基点，前端费为60基点，可得主办行头衔；承贷1-1.49亿港元，综合收益为180基点，前端费为50基点，可得安排行头衔。
银行回复截止日期是5月21日。
北京控股上次进入市场筹资是2013年11月的60亿港元五年期贷款案，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码184个基点，最高综合收益205个基点。
2013年12月，上述2013年贷款中的一部分在二级市场以面值99.9%左右出售。今年1月，这笔贷款中的一部分在二级市场以面值99.85%求售。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20