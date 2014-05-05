路透基点：北京控股30亿港元贷款案启动--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行启动了北京控股有限公司的30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款案。

四家牵头行兼簿记行是中国银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、三菱东京日联银行和三井住友银行。

这笔子弹式贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承贷2亿港元或更多，综合收益为185基点，前端费为75基点，可得牵头行头衔；承贷1.5-1.99亿港元，综合收益为182基点，前端费为60基点，可得主办行头衔；承贷1-1.49亿港元，综合收益为180基点，前端费为50基点，可得安排行头衔。

银行回复截止日期是5月21日。

北京控股上次进入市场筹资是2013年11月的60亿港元五年期贷款案，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码184个基点，最高综合收益205个基点。

2013年12月，上述2013年贷款中的一部分在二级市场以面值99.9%左右出售。今年1月，这笔贷款中的一部分在二级市场以面值99.85%求售。(完)