中国资管：上周32款集合信托产品发行，发行产品募集规模环比降五成

路透北京5月5日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（4月26日-5月2日）共有21家信托公司发行了32款集合信托产品，发行量环比减少4款。

32款新发行产品中，31款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.08亿元，环比下降1.91亿元，降幅为47.86%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为66.47亿元，环比下降76.95亿元，降幅为53.65%。

其中，募集规模最大的是华澳信托发行的“长昊22号华夏幸福北京丰台科技园项目”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，32款新发行产品中，共有31款公布了期限，平均期限26.90个月，环比延长4.76个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 9.01% 下降0.16个百分点

24个月期 18 10.12% 下降0.19个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了15款，房地产领域产品发行了7款，基础设施领域产品发行了5款，证券投资领域产品发行了3款，金融和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了12款，股权投资类产品发行了6款，债权投资类产品发行了5款，证券投资、权益投资和组合运用类产品各发行了3款。

**成立集合信托产品38款**

上周共有21家信托公司成立了38款集合信托产品，成立数量环比增加10款，降幅20.83%。

38款成立产品中，26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.20亿元，环比下降2.12亿元，降幅为63.81%。

其中，中信信托成立的“鼎誉一号投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，达7.00亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。

上周共有25款新成立产品公布了期限，平均期限36.24个月，环比延长4.42个月。上周共有16款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.38%，环比上升0.74个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了9款，基础设施领域产品成立了6款，房地产和工商企业领域产品各成立了5款，金融领域产品成立了4款，其他领域产品成立了9款。