版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 16:24 BJT

香港股市：收低1.3%，因中国制造业活动疲弱损及人气

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.1，较初值48.3下修，但略高于3月终值48。

房地产类股票受创最重，因中国大陆最大的上市房地产企业--万科一名高管有关楼市的悲观言论在周末假期被漏给媒体知晓。

长江实业 下跌2.5%，九龙仓 下挫3.1%。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐