《焦点》新股上市热潮令人想起科技股泡沫

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 资金大举流入未能刺激股票市场，IPO吸走现金
* IPO活动逼近2000年科技泡沫时的水准
* 近期美国IPO的企业大多没有获利--Redburn
* 做空者瞄准近期上市个股--Markit
路透伦敦5月2日 - 许多企业正排队准备上市，与现有上市公司争夺资金，这也令人担心大量新股上市可能预示着股市即将下跌。
今年至今，全球首次公开发行(IPO)总额已经逼近2000年科技股泡沫的水准，这是受到各国央行大举供应低成本资金的支撑，而央行宽松政策也成为过去五年市场涨势的支柱。
尽管数量偏高的IPO活动可能是健康现象，可以提供资金给企业扩大业务，但有许多个股进入股市时的估值甚高，可能是市场将进行大幅修正的警讯。
投资者一直在抛售近期上市的公司，尤其是科技类公司，因对于估值的担心增大。这令人想起互联网泡沫破灭的往事。
这些IPO也正在吸纳资金。尽管自年初以来大量资金流入股市,但MSCI明晟全球股指 同期仅稍稍走升。该指数追踪45个国家的股票。
Exane BNP Paribas股票部门全球主管Ian Richards说：“新股入市正在稀释资金流入带来的技术性支撑...这让市场很脆弱。”
“我们知道还有很多企业准备IPO。其中一些要拼命挤进来，这可能会对市场构成压制。”
浏览全球IPO活动与股市图表：link.reuters.com/juf63v
Dealogic的数据显示，2014年迄今全球331宗IPO总募资658亿美元，创下2010年来同期最大，仅稍低于2000年的高峰水平。
另一方面，EPFR Global的数据显示，全球股票基金今年吸纳了超过840亿美元的资金。
“许多时候，基金经理会在二级市场卖出股票，然后认购新股，”莱斯银行集团私人银行的投资策略主管Ashish Misra表示。
**万洲中止IPO**
尽管IPO活动保持旺盛，但许多上市公司的获利情况很差。Redburn的分析师表示，目前新上市美国公司中没有利润的比例高达74%，为1999年以来最高。
投资者担心新股估值过高，这意味着以往可能获得踊跃认购的公司现在可能鲜有人问津。例如，中国猪肉生产商万洲集团 由于未获得希望的估值而中止香港IPO，而另一些新近上市的、依托网络运营的公司已跌破发行价。
这其中包括开发移动游戏“糖果粉碎传奇”的King Digital Entertainment 、白色家电零售商AO World 、以及在线外卖服务Just Eat 。Just Eat的估值高达15亿英镑(25亿美元)，是其1,410万英镑获利的逾100倍。
CF Miton UK Value Opportunities基金的经理人George Godber称，“这变得非常危险。”
“一旦开始在这方面造成亏损，就会迫使人们抛出其他仓位...(而且)面对熊市威胁没有人会为一个‘听起来想法不错’的企业支付创纪录的估值。”
Markit的数据显示，卖空者盯上了2013年上市的股票。卖空者先是借入股票，然后伺机低价买回并赚取差价。
Markit表示，在上市后三个月内，卖空者借入最多的九支股票跌幅超过30%。
Miton的Godber称，“由于许多IPO情况不错，于是开始变得狂热。银行是通过交易获利，而不是IPO的成功...(企业上市)的质量大大下滑了。”(完) (编译 张明钧/王洋/李春喜/石冠兰 审校 张涛)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20