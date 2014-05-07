中国数据：4月服务业PMI降至51.4，企业预期与就业增速回落--汇丰

路透北京5月7日 - 受就业及企业预期双双回落至七个月低点拖累，汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI) 下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布的中国4月服务业PMI并显示，4月企业预期分项指数为60.7，为2013年9月以来低点。就业分项指数显示就业增速亦为去年9月以来最低，虽然一些企业称仍有增聘人手，但另一些企业却因成本原因而减少雇员。

“数据表明4月服务业活动仍是经济中相对具有韧性的一环，但其扩张程度不足以抵消制造业的下滑。我们认为未来几个月经济将继续温和扩张。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他并表示，由于投入物价指数走软至10个月最低，且收费价格指数跌至50关口下方，通缩压力变得愈发明显。Markit数据显示，4月投入物价指数为51.2，收费价格指数降至49.5。

之前出炉的中国4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，不过略逊于预期，其中新出口订单降至荣枯线以下。此外，汇丰4月制造业PMI终值连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域，这都意味着经济增长仍需要进一步巩固。

稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布数据则显示，中国4月官方非制造业商务活动指数微升至54.8，为年内次高点，显示非制造业仍处在扩张区间。