中国数据：4月服务业PMI降至51.4，企业预期与就业增速回落--汇丰

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月7日 - 受就业及企业预期双双回落至七个月低点拖累，汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI) 下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。
汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布的中国4月服务业PMI并显示，4月企业预期分项指数为60.7，为2013年9月以来低点。就业分项指数显示就业增速亦为去年9月以来最低，虽然一些企业称仍有增聘人手，但另一些企业却因成本原因而减少雇员。
“数据表明4月服务业活动仍是经济中相对具有韧性的一环，但其扩张程度不足以抵消制造业的下滑。我们认为未来几个月经济将继续温和扩张。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。
他并表示，由于投入物价指数走软至10个月最低，且收费价格指数跌至50关口下方，通缩压力变得愈发明显。Markit数据显示，4月投入物价指数为51.2，收费价格指数降至49.5。
之前出炉的中国4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，不过略逊于预期，其中新出口订单降至荣枯线以下。此外，汇丰4月制造业PMI终值连续四个月处于荣枯线下方的萎缩区域，这都意味着经济增长仍需要进一步巩固。
稍早中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布数据则显示，中国4月官方非制造业商务活动指数微升至54.8，为年内次高点，显示非制造业仍处在扩张区间。
中国政府明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，但在一季度经济数据公布后中国经济下行压力仍大的现实面前，定向发力的微刺激政策不断。这些定向微刺激措施内容涵盖税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。 (完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。