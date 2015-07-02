表格：台湾外资及陆资6月净汇出22.46亿美元，中止连五月净汇入

路透台北7月2日 - 台湾金融监督管理委员会周四发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年6月净汇出约22.46亿美元，中止此前连续五个月净汇入金额达123.83亿美元，外资至6月底总累计净汇入金额达2,025.83亿美元，从上月底的2,048.28亿美元历史高位滑落。