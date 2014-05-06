《中国数据观测》4月进出口负增长程度料改善，外贸复苏预期谨慎乐观

* 公布内容: 中国2014年4月进出口数据 * 公布时间: 5月8日（周四） --调查结果 : 指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) -1.7 -7.5~+2.9 -6.6 14.7 18 进口(%) -2.3 -9.0~+5.8 -11.3 16.8 17 贸易顺差(亿美元) 139 70~245 77.1 181.6 16 --数据要点： 最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所 缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。 接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3 月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。 调查显示，虽然有部分机构认为进出口有望恢复增长，但多数受调查人还是对此保持谨 慎，认为从数据表现来看，负增长程度只会有所缓解。这是由于外需拉动作用有限，且中国 从去年4月下旬才开始打击虚假贸易，高基数效应尚未明显减小。 “自今年2月以来，人民币汇率急促贬值，但并未有效提振3月出口，主要在于发达国家 经济复苏以再制造为典型特征，开始‘去中国化’。”海通证券研究报告指出。 该报告并认为，进口锐减或受高基数影响，也反映内需低迷的现状，同时外需拉动效应 不断减弱，预计4月出口同比下降6.6%，进口同比下降3.6%，贸易顺差118亿美元。 亦有机构对实际出口情形稍显乐观。瑞银特约首席经济学家汪涛在报告中称，出口内在 增长可能有所改善，但所报增速仍会受制于去年出口高报，“我们估计4月出口可能零增长 ，而剔除去年出口高报影响后同比增长6.5%。” 而政府对于外贸也表现出谨慎乐观的态度。中国商务部日前发布报告指出，2014年世界 经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面 临的困难和挑战依然较多。 以下为本次路透调查结果： 机构名称 出口 进口 贸易顺差 （同比%） （同比% （亿美元） ） 澳新银行 -5.7 -6.6 184 交通银行 -3.5 -2.0 150 美银美林 -7.5 -9.0 195 国开证券 -1.5 0.6 144 招商证券 -0.8 3.8 101.3 中信建投证券 -1.0 -4.5 ～ 中金 2.9 ～ 110 中信证券 1.0 2.5 159.8 大和资本市场 -6.7 -2.3 95 德意志银行 0.0 5.0 98 光大证券 -1.8 -2.7 195 海通证券 -6.6 -3.6 ～ 华宝信托 -5.3 -2.1 120 兴业银行 -1.5 1.0 140 上海证券 -4.9 -2.3 130 申银万国 -0.9 5.8 70 渣打银行 -6.0 -4.0 138 瑞银 -0.5 -4.0 245 注：～为数据无法提供。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)