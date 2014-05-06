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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:16 BJT

《中国数据观测》4月进出口负增长程度料改善，外贸复苏预期谨慎乐观

* 公布内容: 中国2014年4月进出口数据
    * 公布时间: 5月8日（周四）


  --调查结果 : 
    
        指标         4月中值       区间        上月   上年同期  参与预测机构
                                                                     数
      出口(%)          -1.7      -7.5~+2.9     -6.6     14.7         18
      进口(%)          -2.3      -9.0~+5.8    -11.3     16.8         17
  贸易顺差(亿美元)     139        70~245       77.1    181.6         16
        
   --数据要点：
    
    最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所
缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。
    
    接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3
月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。
    
    调查显示，虽然有部分机构认为进出口有望恢复增长，但多数受调查人还是对此保持谨
慎，认为从数据表现来看，负增长程度只会有所缓解。这是由于外需拉动作用有限，且中国
从去年4月下旬才开始打击虚假贸易，高基数效应尚未明显减小。
    
    “自今年2月以来，人民币汇率急促贬值，但并未有效提振3月出口，主要在于发达国家
经济复苏以再制造为典型特征，开始‘去中国化’。”海通证券研究报告指出。
    
    该报告并认为，进口锐减或受高基数影响，也反映内需低迷的现状，同时外需拉动效应
不断减弱，预计4月出口同比下降6.6%，进口同比下降3.6%，贸易顺差118亿美元。
    
    亦有机构对实际出口情形稍显乐观。瑞银特约首席经济学家汪涛在报告中称，出口内在
增长可能有所改善，但所报增速仍会受制于去年出口高报，“我们估计4月出口可能零增长
，而剔除去年出口高报影响后同比增长6.5%。”

    而政府对于外贸也表现出谨慎乐观的态度。中国商务部日前发布报告指出，2014年世界
经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面
临的困难和挑战依然较多。               
       
    以下为本次路透调查结果：
    
    机构名称          出口         进口     贸易顺差
                    （同比%）    （同比%   （亿美元）
                                    ）     
 澳新银行             -5.7         -6.6        184
 交通银行             -3.5         -2.0        150
 美银美林             -7.5         -9.0        195
 国开证券             -1.5         0.6         144
 招商证券             -0.8         3.8        101.3
 中信建投证券         -1.0         -4.5        ～
 中金                  2.9          ～         110
 中信证券              1.0         2.5        159.8
 大和资本市场         -6.7         -2.3        95
 德意志银行            0.0         5.0         98
 光大证券             -1.8         -2.7        195
 海通证券             -6.6         -3.6        ～
 华宝信托             -5.3         -2.1        120
 兴业银行             -1.5         1.0         140
 上海证券             -4.9         -2.3        130
 申银万国             -0.9         5.8         70
 渣打银行             -6.0         -4.0        138
 瑞银                 -0.5         -4.0        245
 
    注：～为数据无法提供。（完）

 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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