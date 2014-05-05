重温稿-《中国新债预测》国开行四期增发债收益率料低于二级，配置需求旺盛

* 招标品种: 国开行增发第8-11期固息金融债

* 期限及金额上限：3/7年各不超70亿元；5/10年各不超60亿元

* 预测区间: 4.95%-5.05%；5.10%-5.23%；5.28%-5.35%；5.33%-5.43%

* 预测均值: 5.00%；5.15%；5.31%；5.36%

* 受访人数: 7位

* 招标时间: 3/5年：5月6日9:30-10:30；7/10年：5月6日9:30-11:10

路透上海5月5日 - 中国国家开发银行 周二将增发四期固息债。路透调查显示，五一小长假后流动性更显宽裕，且市场对未来资金面的乐观预期亦有所升温，并扶助债市走强，尤其是金融债，短期内一级市场配置需求也将较为旺盛，明日新债中标收益率料稍低于二级市场。

“略低于二级吧，近期(金融债)需求不错，认购倍数基本都在两倍以上。”华东一银行交易员称。

受宽裕资金面推动，国开行周一招标发行的一年期固息债需求旺盛，定位亦较二级市场偏低，较高的投标倍数表明交易户或有一定的参与力度。

五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，七天期回购加权利率周一续跌近50个基点(bp)，而已处较低水平的隔夜品种持稳，导致二者点差明显收窄。

北京一大型券商分析师则认为，近期债券需求还是比较强，不过5月债券到期量没有4月那么多了，可能慢慢需求会减弱一些。

上述华东的银行交易员还谈到，在资金如此宽松的情况下，央行在公开市场的回笼态度仍需关注，这将对市场的乐观情绪构成牵制，“明天还要看央妈的脸色。”

国开行此前公告称，调整周二的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至260亿元人民币。国开行原计划周二招标增发今年第7-11期固息债(俗称“福娃债”)，期限一、三、五、七和10年，总金额不超过300亿元；调整方案后，发行品种为三、五、七和10年。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.0375%、5.1983%、5.3466%和5.4016%。

此次增发债3/5/7/10年期标的券最新加权成交价对应收益率 分别为5.0241%、5.2028%、5.3309%和5.4064%。

明日国开行债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

调整后各期债券具体发行条款如下：

第8-11期增发债

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发行上限 3/7年各70亿元，5/10年各60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：5月6日9:30-10:30

7/10年： 5月6日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月9日

起息日 4月8日

分销期 5月8日-5月9日

上市日 5月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债首发及此前增发情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%

(加权) (加权)

4/29增发中标收益率 4.6247% 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918%