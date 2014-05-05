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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 16:39 BJT

更新版 1-中国汇市：中间价引导人民币大幅收升，节后客盘结汇偏强

* 人民币即期大幅收升0.22%
    * 节间美元走弱后中间价高开
    * 短期料继续在弱势区间振荡
    * 油盘购汇对美元购成支撑

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京5月5日 - 人民币兑美元即期汇率 周一跟随中间价收升，升幅达0.2
2%或138个点子。上周末美元指数走弱后，中间价今日随之高开。受此引导加之五一节后客
盘结汇偏强，即期亦自此前一年半低点反弹。
    
    “今天即期动得挺大，结汇盘多，即期（美元价格）和掉期点都在跌。”一股份行交易
员说。
    
    该交易员称，尾盘时有油盘购汇出现，对美元购成支撑，令人民币涨幅有所收窄。
    
    广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率在当
前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民
币出现阶段性升值，预计要待7月之后。 
        
    全球汇市方面，日圆兑美元周一触及两周高位；调查显示中国制造业活动连续第四个月
萎缩，打压风险偏好，推动澳元下滑。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   在岸市场人民币兑美元            今日           上日    升贬
    即期成交价格                  6.2455         6.2593  0.22%
          中间价                  6.1560         6.1580  0.03%
    成交额                       115亿美元                  
                                                            
  日内相对于中间价最大波幅   -1.62% (上限±2%)    日高    日低
        日内波动幅度(pips)          139          6.2418  6.2557
    2014年来即期升贬值幅度        -3.07%                    
 1年期美元/人民币掉期升水<          630                     
               CNY1Y=CFXS>                               
                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16         今日           上日      
                       :31                               
     1年期NDF                    6.2315/35       6.2495     
             CNH即期             6.2454/68       6.254      
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
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