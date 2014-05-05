更新版 1-中国汇市：中间价引导人民币大幅收升，节后客盘结汇偏强

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 人民币即期大幅收升0.22% * 节间美元走弱后中间价高开 * 短期料继续在弱势区间振荡 * 油盘购汇对美元购成支撑 (更新收盘报价和评论) 路透北京5月5日 - 人民币兑美元即期汇率 周一跟随中间价收升，升幅达0.2 2%或138个点子。上周末美元指数走弱后，中间价今日随之高开。受此引导加之五一节后客 盘结汇偏强，即期亦自此前一年半低点反弹。 “今天即期动得挺大，结汇盘多，即期（美元价格）和掉期点都在跌。”一股份行交易 员说。 该交易员称，尾盘时有油盘购汇出现，对美元购成支撑，令人民币涨幅有所收窄。 广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率在当 前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民 币出现阶段性升值，预计要待7月之后。 全球汇市方面，日圆兑美元周一触及两周高位；调查显示中国制造业活动连续第四个月 萎缩，打压风险偏好，推动澳元下滑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2455 6.2593 0.22% 中间价 6.1560 6.1580 0.03% 成交额 115亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.62% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 139 6.2418 6.2557 2014年来即期升贬值幅度 -3.07% 1年期美元/人民币掉期升水< 630 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :31 1年期NDF 6.2315/35 6.2495 CNH即期 6.2454/68 6.254 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20