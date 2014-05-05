欧洲企业：沃尔沃4月汽车销量较上年同期增长10.5%

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透斯德哥尔摩5月5日 - 沃尔沃汽车周一表示，4月汽车销量较上年同期增长10.5%，为连续第10个月成长。
沃尔沃称，上个月汽车销量为37,256辆，在中国市场成长约40%且在瑞典市场增长20%，在美国市场的汽车销量则连续第二个月同比增加。沃尔沃为浙江吉利控股集团所有 。
沃尔沃指出，新款V60系列车型销售强劲，提振美国市场销量，尤其是V60运动车。
沃尔沃寄望借助在中国市场的强劲成长，到2020年实现80万辆汽车的年度销售目标。去年售出427,840辆汽车。(完)
(编译 王翔琼；审校 高琦)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20