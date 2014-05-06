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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：5月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月6日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期2,468亿台币。
    
    **紧缩因素： 
    --央行料发行存单。
    
    -------------------------------------------------------------------
    (本提存期)  
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)7,206.4亿台币：  
        05/07            1,919.5亿台币
        05/08              3,960亿台币
        05/09              1,100亿台币
        05/12            2,083.7亿台币
        05/13                944亿台币
        05/14                788亿台币
        05/15              3,330亿台币
        05/16              3,583亿台币
        05/19            4,064.5亿台币
        05/20            1,042.5亿台币
        05/21           2,286.25亿台币
        05/22            2,250.3亿台币
        05/23                776亿台币
        05/24            4,202.5亿台币
        05/27           1,834.15亿台币
        05/28             3,560.80亿台
                                    币
        05/29                 21亿台币
        05/30              2,860亿台币
       *06/02           6,565.20亿台币
        06/03                 35亿台币
    
    --公债还本付息43.1875亿台币    
        05/08   90甲4期公债付息        13.875亿台币
        05/13   94甲5期公债付息          6.75亿台币
        05/24  101乙2期公债付息          3.75亿台币
        05/26  100乙1期公债付息          5.25亿台币
        05/27   93甲6期公债付息       13.5625亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
    
    紧缩因素：
    --5/9：发行财103-6期国库券，金额预估300亿台币，该国库券为28天期，5/8标售。 
    --5/12：央行发行两年期定存单，金额预定100亿台币，9日标售。
    --5/14：发行103/6期增额发行公债，金额预估300亿台币，该公债为10年期，5/9标售。
    --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 
    --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --月底缴交个人综合所得税。
  **--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。
  **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 
    
    注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。  

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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