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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 16:53 BJT

《全球汇市》日圆兑美元触及两周高位，因中国制造业数据疲软

三井住友银行驻新加坡全球市场资深分析师Satoshi Okagawa表示，美元兑日圆近期可能处于守势。

“短期来看，(美元)将有可能走势沉重，”Okagawa说道。

日圆普涨，欧元兑日圆 下跌0.2%至141.55日圆，澳元兑日圆 下滑0.2%至94.64日圆。

欧元兑美元 持稳于1.3875美元，守在周五所及日低1.3812上方。

欧元兑瑞典克朗 升至9.0572克朗，此前数据显示，瑞典3月工业生产下滑3.8%，加剧经济大幅滑坡且可能陷入通缩的担忧。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3875 1.3870 +0.04 +0.95 1.3745

美元/日圆 101.90 102.18 -0.27 -3.23 105.30

欧元/日圆 141.37 141.77 -0.28 -2.25 144.63

美元/瑞郎 0.8773 0.8777 -0.05 -1.74 0.8928

英镑/美元 1.6871 1.6865 +0.04 +1.90 1.6556

美元/加元 1.0964 1.0973 -0.08 +3.24 1.0620

澳元/美元 0.9269 0.9274 -0.05 +3.99 0.8913

新西兰元/美元 0.8659 0.8666 -0.08 +5.52 0.8206

欧元/瑞郎 1.2171 1.2181 -0.08 -0.81 1.2271

欧元/英镑 0.8223 0.8221 +0.02 -0.89 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0574 9.0334 +0.27 +2.37 8.8474

美元/挪威克朗 5.9505 5.9332 +0.29 -1.91 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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