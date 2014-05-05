《全球汇市》日圆兑美元触及两周高位，因中国制造业数据疲软

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
三井住友银行驻新加坡全球市场资深分析师Satoshi Okagawa表示，美元兑日圆近期可能处于守势。
“短期来看，(美元)将有可能走势沉重，”Okagawa说道。
日圆普涨，欧元兑日圆 下跌0.2%至141.55日圆，澳元兑日圆 下滑0.2%至94.64日圆。
欧元兑美元 持稳于1.3875美元，守在周五所及日低1.3812上方。
欧元兑瑞典克朗 升至9.0572克朗，此前数据显示，瑞典3月工业生产下滑3.8%，加剧经济大幅滑坡且可能陷入通缩的担忧。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3875 1.3870 +0.04 +0.95 1.3745
美元/日圆 101.90 102.18 -0.27 -3.23 105.30
欧元/日圆 141.37 141.77 -0.28 -2.25 144.63
美元/瑞郎 0.8773 0.8777 -0.05 -1.74 0.8928
英镑/美元 1.6871 1.6865 +0.04 +1.90 1.6556
美元/加元 1.0964 1.0973 -0.08 +3.24 1.0620
澳元/美元 0.9269 0.9274 -0.05 +3.99 0.8913
新西兰元/美元 0.8659 0.8666 -0.08 +5.52 0.8206
欧元/瑞郎 1.2171 1.2181 -0.08 -0.81 1.2271
欧元/英镑 0.8223 0.8221 +0.02 -0.89 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0574 9.0334 +0.27 +2.37 8.8474
美元/挪威克朗 5.9505 5.9332 +0.29 -1.91 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20