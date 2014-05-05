路透基点：山水水泥首次银团融资，委托三家银行牵头承办

路透5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，山水水泥集团有限公司已经委托德意志银行、汇丰和摩根大通牵头负责一笔3亿美元三年期贷款案，这是该公司首次透过银团贷款市场融资。

消息人士透露，三家牵头行正邀请其他银行亦以牵头行身份加入，打算扩大主办行阵容后，本周稍晚启动一般银团组建。

该贷款平均期限为2.68年，利率较Libor加码330个基点，并附带绿鞋贷款选择权，最多可提高贷款规模1亿美元。

所筹资金将为现有债务提供再融资。（完）