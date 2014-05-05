台湾汇市：台币收创逾三周高位，外资持续汇入推升

* 外资午后汇入渐成惯性 * 新兴亚币中仅台币与人民币今年来走跌 * 明日实质交投区在30.000-30.150 路透台北5月5日 - 台币兑美元 周一收升4.1分创逾三周收盘高位。尽 管今日台股收在平盘附近，外资在台股亦只有微幅买超，但汇市仍见外资汇入没有间断，在 月初进出口商均较为淡静的市况下，推升台币进一步走升。 汇银人士指出，美国4月强劲的非农就业数据未能影响国际汇市太多，台币受惠外资流 入持续温和升势，且午后升幅近来均略有扩大，多数交易员认为台币本周有机会测试30元整 数关卡，不过央行态度将决定30元关卡能否顺利升破，或需反复多次测试。 “QE(量化宽松)结束前钱还是要找地方去，...台币相对是有升值空间。”一本地银行 交易员说。 台币今日收盘价30.171为逾三周高位，此前收盘高点为4月11日的30.132。 市场人士指出，今年以来台币走势疲弱，与人民币 成为主要新兴亚币中仅有 的两只走弱的货币。而与台币具比价效应的韩元 今年以来已升值约2.49%，台币 至今则跌了0.73%，一来一往让台币升值空间显现。 据汤森路透统计，今年来新兴亚币涨幅居前分别为：印尼卢比 涨5.6%、印度卢比 涨2.81%、日圆 涨约2.75%及韩元。 日本、韩国及泰国金融市场今日均休市。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.000-30.150，预料在汇价接近30元关卡将 吸引进口商的美元买兴；今日台币实质交易区间主要在30.093-30.154，上日则在30.134-30 .182。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，今日亦略略感受台币看涨。一个月期 美元/台币换汇点折价较上日扩大约2.5分；一个月远汇报价 尾盘在30.070/30 .090左右，上日纽约盘收在30.145。 台湾股市 周一微幅收高0.04%，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股微 幅买超4.03亿台币，为连续第二个交易日买超，共计买超98.02亿台币。 新兴汇市方面，马币(林吉特)周一领涨新兴亚币，因市场认为美国就业数据的力道还不 足以刺激美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息；与此同时，印尼第一季经济成长率不 如预期，令印尼卢比表现落后。 本周全球重要经济事件及数据： 5/5(一)：美国4月Markit服务业PMI终值、美国4月ISM非制造业指数、欧元集团会议； 5/6(二)：台湾公布4月消费者物价指数、德国4月Markit服务业和综合PMI、欧元区4月M arkit服务业和综合PMI、欧元区3月零售销售、OECD发布春季经济展望； 5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾公布4月进出口数据、德国3月工业订单、 美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币政策会 议纪录； 5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定； 5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、 日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.171 30.212 30.093-30.210 30.210 6.32 6.00 元太外汇经纪公司 30.165 30.210 30.093-30.210 30.210 2.01 3.26 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.130/-0.100 (完)