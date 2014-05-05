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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 17:33 BJT

台湾汇市：台币收创逾三周高位，外资持续汇入推升

* 外资午后汇入渐成惯性
    * 新兴亚币中仅台币与人民币今年来走跌
    * 明日实质交投区在30.000-30.150

    路透台北5月5日 - 台币兑美元  周一收升4.1分创逾三周收盘高位。尽
管今日台股收在平盘附近，外资在台股亦只有微幅买超，但汇市仍见外资汇入没有间断，在
月初进出口商均较为淡静的市况下，推升台币进一步走升。
      
    汇银人士指出，美国4月强劲的非农就业数据未能影响国际汇市太多，台币受惠外资流
入持续温和升势，且午后升幅近来均略有扩大，多数交易员认为台币本周有机会测试30元整
数关卡，不过央行态度将决定30元关卡能否顺利升破，或需反复多次测试。
            
    “QE(量化宽松)结束前钱还是要找地方去，...台币相对是有升值空间。”一本地银行
交易员说。
    
    台币今日收盘价30.171为逾三周高位，此前收盘高点为4月11日的30.132。
    
    市场人士指出，今年以来台币走势疲弱，与人民币 成为主要新兴亚币中仅有
的两只走弱的货币。而与台币具比价效应的韩元 今年以来已升值约2.49%，台币
至今则跌了0.73%，一来一往让台币升值空间显现。
    
    据汤森路透统计，今年来新兴亚币涨幅居前分别为：印尼卢比 涨5.6%、印度卢比
 涨2.81%、日圆 涨约2.75%及韩元。
    
    日本、韩国及泰国金融市场今日均休市。
        
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间在30.000-30.150，预料在汇价接近30元关卡将
吸引进口商的美元买兴；今日台币实质交易区间主要在30.093-30.154，上日则在30.134-30
.182。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，今日亦略略感受台币看涨。一个月期
美元/台币换汇点折价较上日扩大约2.5分；一个月远汇报价 尾盘在30.070/30
.090左右，上日纽约盘收在30.145。
       
    台湾股市 周一微幅收高0.04%，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股微
幅买超4.03亿台币，为连续第二个交易日买超，共计买超98.02亿台币。 
    
    新兴汇市方面，马币(林吉特)周一领涨新兴亚币，因市场认为美国就业数据的力道还不
足以刺激美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息；与此同时，印尼第一季经济成长率不
如预期，令印尼卢比表现落后。   
    
    本周全球重要经济事件及数据：
    5/5(一)：美国4月Markit服务业PMI终值、美国4月ISM非制造业指数、欧元集团会议；
    5/6(二)：台湾公布4月消费者物价指数、德国4月Markit服务业和综合PMI、欧元区4月M
arkit服务业和综合PMI、欧元区3月零售销售、OECD发布春季经济展望；
    5/7(三)：汇丰中国4月服务业PMI终值、台湾公布4月进出口数据、德国3月工业订单、
美国第一季生产率和单位劳动成本初值、美国3月消费者信贷、日本央行发布4月货币政策会
议纪录；
    5/8(四)：中国4月进出口贸易数据、美国一周初请失业金、欧洲央行利率决定；
    5/9(五)：中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)、中国4月居民消费价格指数(CPI)、
日本3月同时指标和领先指标、德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.171    30.212   30.093-30.210   30.210     6.32    6.00
                                                                       
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 美元/台币六个月期         -0.175/-0.145       -0.130/-0.100
 (完)
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