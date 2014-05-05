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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 17:46 BJT

《焦点》欧盟执委会认为欧元区通缩风险极低，但物价涨幅回升缓慢

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欧盟执委会表示，欧元区经济复苏应在今年带动经济成长1.2%，2013年为下滑0.4%。

随着国内需求回升，明年经济成长将加快，增长率或达到1.7%，略低于2月时执委会估计的成长1.8%。

“在预估期间，内需料成为经济成长的主要驱动力。消费者支出应会积极为成长做贡献，因实质收入受益于较低的通胀率及稳定的就业市场，”欧盟执委会称。

执委会指出，欧元区的通胀压力略有增加，但仍很温和。

欧盟统计局公布的另一项数据显示，欧元区3月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，一如市场预估，PPI较上年同期下滑1.6%。 (完)

(编译 张明钧/李春喜/王翔琼；审校 蔡美珍)
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