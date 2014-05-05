《中国债市每日综述》中长政金债带动现券走暖，汇丰PMI显示经济仍低迷

* 中长政金债带动现券走暖，先前隐含税率较高

* 汇丰中国4月制造业PMI下调显示经济仍低迷

* 券商等机构五一假期后重归市场，交易偏活跃

路透北京5月5日 - 中国银行间债市周一中长期政金债带动现券走暖。市场人士表示，汇丰中国4月制造业PMI终值较初值下调，经济景气程度仍低迷，加之资金面宽松不改，券商等机构五一假期后重归市场，交易偏活跃，先前隐含税率较高的中长期政金债“洼地”为机构所挖掘。

“现券收益率跌，七年和五年政金债表现最明显。PMI下修，带动之前偏陡的金融债收益率曲线部分修正。”上海一大型银行交易员称。

上海另一大型银行交易员亦表示，今天券商等交易机构才全部从五一假期回归市场，交投较活跃，走势偏暖。

最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。

因五一假期因素，主要金融市场5月1日至5月3日休市，银行间市场昨日开市，但证券交易所和外汇市场仍休市。

剩余期限约4.7年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.18%/5.10%，上日尾盘为5.25%/5.13%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.81元，较上日结算价涨0.014元，或0.02%。

**七天回购续跌近50bp，预期乐观三个月Shibor再走低**

五一假期过后，中国银行间资金市场宽松态势有增无减，周一七天期回购加权利率续跌近50个基点(bp)，而已处较低水平的隔夜品种持稳，导致二者点差明显收窄。

交易员表示，除本月中旬缴税可能对流动性产生一定扰动外，暂时还未看到其他收紧因素，短期内较为乐观的预期，带动三个月shibor(上海银行间同业拆放利率)续降，再创年内新低。

华北一银行交易员称，“除了中旬的缴税，其他近期没有大问题。”

至于今天的存款准备金例行调整，因4月末存款增长压力小于季末，甚至有机构因存款下降而退缴，该调整因素对资金面几乎未有负面影响。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海一银行交易员进一步指出，七天回购利率下行而隔夜持稳，令二者点差基本恢复至较为正常水平。若没有特殊因素扰动，主要回购利率有望在一个相对稳定的区间震荡，上半月发生大波动的可能性不大。

另外，至于14天期品种，因目前已没有跨月的独特优势，加之预期乐观减弱需求，价格水平与七天差距不大也属正常。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,361.75亿元，上日为5,890.09亿元；其中隔夜品种成交7,208.87亿元，上日为4,797.68亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3572 2.3751 -1.79 7,208.87

七天 3.1423 3.6334 -49.11 758.29

14天 3.1389 3.5943 -45.54 179.18

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2750 3.5600 -28.50 2,828.88

七天 3.1950 1.4000 +179.50 525.75

14天 3.4100 2.5300 +88.00 61.97

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.3900 +1.00 --

七天 3.1393 3.7100 -57.07 --

14天 3.1600 3.7100 -55.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.4000 -3.00 --

七天 3.1400 3.6830 -54.30 --

三个月 5.4655 5.4820 -1.65 --