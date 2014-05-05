中国金融：北京银监局划定抵押消费贷款100万元上限，强调贷后管理--消息

路透北京5月5日 - 两位消息人士周一表示，为防范个人综合消费贷款领域的风险，中国银监会下属北京银监局发文，将辖区内各银行发放抵押消费贷款的上限定为100万元人民币，期限为10年内，并且贷款人需在贷后提供发票等证明。

消息人士援引北京银监局下发的有关通知称，银监局要求各商业银行规范个人综合消费贷款用途，细化用途范围，不得用于购房、投资等非消费领域；同时，不得利用个人住房按揭贷款与个人综合消费贷款相捆绑的个人组合贷款品种。

“之前本来想订成50万的上限，100万上限依然有很大空间，你很难想象用100万去消费。”一位接近监管层的人士表示。

目前路透暂未联络到北京银监局对此进行评论。

一位商业银行人士称，今后抵押消费贷款的审查将更加严格，尤其对于大额消费贷款。在贷后管理方面，银行也会更注重核实体现消费真实用途的相关证明。

上述接近监管层的人士表示，北京银监局要求从交易价格、借款人消费需求、消费意愿等维度对消费的合理性进行深入分析，多方查证贷款用途的真实性，并通过实地调查、账户监控、关联人访谈等加强贷后检查。

此外，银监局并要求辖内各银行应高度重视相关风险，密切关注金额较大、期限较长的个人综合消费贷款。