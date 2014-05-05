中国新债：首个碳收益挂钩中票出炉，中广核风电周四发10亿试水

路透上海5月5日 - 中国债券市场创新首次涉及碳交易概念，中广核风电公司周一公告，将于周四（8日）发行今年第一期中期票据，该中票的票面利率采用固定利率和浮动利率结合方式，其中浮动利率参照发行人期内的碳收益率具体情况，浮动区间为5Bp到20BP(基点)。

上海清算所网站披露的该中票募集说明书显示，其发行规模为10亿元人民币，期限五年。若期内发行人碳收益等于或低于50万元，浮动利率将执行5bp；若高于200万，浮动利率则执行20bp；介于这两者之间的按实际收益确认。

而按照发行人的预测，其未来拟在深圳碳排放交易市场交易的五个项目，如果中国核证减排量（CCER）市场均价达到每吨8元以上至20元，未来五年每年的最低碳收益都将超过50万的最低限，最高将超过300万。

“具体的收益情况还要看这些项目在发改委的备案进度，我们和发行人沟通下来，也是想在金融市场，进行一些碳排放交易的创新尝试。”该中票主承销商浦发银行人士介绍说。（完）

欲浏览该中票详情，请点选 here (发稿 徐永；审校 张喜良)