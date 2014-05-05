中国新债：首个碳收益挂钩中票出炉，中广核风电周四发10亿试水

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透上海5月5日 - 中国债券市场创新首次涉及碳交易概念，中广核风电公司周一公告，将于周四（8日）发行今年第一期中期票据，该中票的票面利率采用固定利率和浮动利率结合方式，其中浮动利率参照发行人期内的碳收益率具体情况，浮动区间为5Bp到20BP(基点)。
上海清算所网站披露的该中票募集说明书显示，其发行规模为10亿元人民币，期限五年。若期内发行人碳收益等于或低于50万元，浮动利率将执行5bp；若高于200万，浮动利率则执行20bp；介于这两者之间的按实际收益确认。
而按照发行人的预测，其未来拟在深圳碳排放交易市场交易的五个项目，如果中国核证减排量（CCER）市场均价达到每吨8元以上至20元，未来五年每年的最低碳收益都将超过50万的最低限，最高将超过300万。
“具体的收益情况还要看这些项目在发改委的备案进度，我们和发行人沟通下来，也是想在金融市场，进行一些碳排放交易的创新尝试。”该中票主承销商浦发银行人士介绍说。（完）
欲浏览该中票详情，请点选 here (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。