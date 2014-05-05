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市场报道 | 2014年 5月 5日 星期一 18:06 BJT

欧洲热股：瑞士信贷挫跌3.3%，媒体称美国税务调查加大施压力度

路透5月5日 - 瑞士信贷 周一盘中股价挫跌3.3%，此前瑞士媒体周末报导指出，美国检方加大对瑞士信贷的施压，要求其俯首认罪。这是美国坚定执行逃税调查的一部分。

一名交易员表示，“有关瑞士信贷事件未来发展的疑虑及不确定性，是人们抛售该股的唯一理由。”

瑞士有十多家银行面临刑事调查，以了解他们是否及如何帮助美国富有人士避税，而瑞士信贷也是遭调查对象之一。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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