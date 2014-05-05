欧洲热股：瑞士信贷挫跌3.3%，媒体称美国税务调查加大施压力度

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透5月5日 - 瑞士信贷 周一盘中股价挫跌3.3%，此前瑞士媒体周末报导指出，美国检方加大对瑞士信贷的施压，要求其俯首认罪。这是美国坚定执行逃税调查的一部分。
一名交易员表示，“有关瑞士信贷事件未来发展的疑虑及不确定性，是人们抛售该股的唯一理由。”
瑞士有十多家银行面临刑事调查，以了解他们是否及如何帮助美国富有人士避税，而瑞士信贷也是遭调查对象之一。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。