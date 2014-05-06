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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 16:55 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超5亿台币

路透台北5月6日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交易
资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     21.50     17.50        +4.00
       票券      2.00      1.00        +1.00
         业                      
     证券业      5.00     10.00        -5.00
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