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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:12 BJT

《中国数据观测》4月CPI涨幅料被食品价格拉低，工业和投资企稳

* 公布内容：中国4月通胀数据，工业、投资和消费数据
    * 公布时间：5月9日（CPI/PPI）；5月13日（工业、投资和消费）


    调查结果：(同比，%)      
           4月数据             中值       区间       上月    上年同   预测数
                                                               期     
 居民消费价格指数(CPI)         2.0     1.8 ~ 2.2      2.4      2.4      17
 工业生产者出厂价格指数(PPI)   -1.8   -2.2 ~ -1.7    -2.3     -2.6      17
 工业增加值(4月)               8.9     8.6 ~ 9.2      8.8      9.3      16
 固定资产投资(不含农户)(1-4    17.7   17.2 ~ 18.6    17.6     20.6      16
 月)                                                                  
 社会消费品零售总额(4月)       12.2   11.0 ~ 12.5    12.2     12.8      16
 注：固定资产投资前值为2014年1-3月数据。
 
    路透综合17家机构预测中值结果显示，中国4月CPI同比涨幅料放缓，反映食品价格回落
；PPI同比则因需求旺季收窄跌幅。此外，得益于微刺激政策的带动，最新的工业和投资增
速料止跌企稳。
    
    4月CPI同比涨幅预计为2.0%，低于上月的2.4%；受季节性建设旺季的推动，国内原材料
价格触底反弹，可能推动PPI同比跌幅由2.3%收窄至1.8%。4月工业增加值和1-4月固定资产
投资分别增长8.9%和17.7%，4月社会消费品零售总额增速料持稳在上个月的12.2%。
    
    “4月以来蔬菜价格大幅回落，猪肉价格再创新低，CPI回落加速，通缩风险加大。同时
由于煤钢价格底部反弹，PMI购进和产出价格底部回升，故PPI同比降幅或缩窄。”海通证券
研究报告称。海通证券预计4月CPI同比增长1.8%，PPI同比下滑1.8%。

    瑞银在研究报告中亦认为，蔬菜、水产品和猪肉需求疲弱，而供给充裕，导致食品价格
在4月继续下降，再加上去年同期基数较高，故4月CPI料同比仅温和上升。此外，瑞银称，
季节性因素带动国内原材料价格走出低谷，其中金属和化学产品价格反弹明显，PPI同比跌
幅或收窄。
   
    而随着政府加快重点投资项目建设步伐，4月基建投资有望延续强势，抵消制造业和房
地产投资的低迷。同时最新的PMI数据显示国内订单改善、粗钢产量增长也有所加快，工业
品价格跌幅收窄；然而，发电量增速较3月有所下滑，表明其他重工业活动可能较为疲软。
    
    不过海通证券对此却没那么乐观。海通证券在报告中称，中央强调防控地方政府债务风
险将抑制基建投资增速，而且传统行业化解产能过剩和企业盈利低迷，再加上房地产泡沫正
在破灭，销售持续回落对地产投资构成下行压力。
    
    海通还表示，4月以来发电增速仅为3%左右，较3月的7.4%大幅下滑，预示4月经济将再
度下滑。
    
    稍早公布的4月官方制造业PMI连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，但新
出口订单降至荣枯线以下。另外，汇丰中国4月制造业PMI扭转此前连续五个月的跌势，但连
续第四个月处于荣枯线下方的萎缩区域。这均暗示经济虽然趋稳，但仍需巩固。

    以下为各机构预测详情：(同比%，其中投资数据为1-4月)   

                     PPI     CPI     投资    工业   零售销
                                                      售
 澳新银行            -1.7    2.1     17.6    8.8     12.1
 交通银行            -1.8    1.9     18.0    9.2     12.2
 美银美林            -1.9    1.9     17.5    8.7     12.0
 国开证券            -1.9    2.1     17.9    8.9     12.1
 招商证券            -1.9    2.2     18.1    9.0     12.4
 中信建投证券        -2.2    1.9     18.0    9.0     12.5
 中金(CICC)          -1.8    2.0     17.6    8.6     12.0
 中信证券            -1.7    2.0     17.2    8.6     12.0
 德意志银行          -1.8    2.2     17.7    9.1     12.2
 光大证券            -2.0    2.0     17.7    8.8     12.3
 海通证券            -1.8    1.8     17.5    8.6     11.0
 华宝信托            -1.8    2.0     17.8    8.9     12.0
 兴业银行            -1.8    2.0     18.0    9.0     12.4
 上海证券            -1.9    2.2     18.6    8.8     12.1
 申银万国            -1.8    2.2     17.3    8.6     12.2
 渣打银行            -2.2    2.1      ~       ~        ~
 瑞银                -1.8    2.1     17.7    8.9     12.2
 
    注：~ 表示暂无。(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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