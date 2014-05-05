路透基点：两家银行签署最高5.5亿欧元贷款，支持复星国际收购案

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国银行上海分行及中国工商银行已签署一项最高5.5亿欧元(7.63亿美元)定期贷款，用于支持复星国际收购葡萄牙国有银行储蓄总行(Caixa Geral de Depositos SA)旗下保险业分支。

这笔分期偿还贷款期限最高七年，消息人士称，贷款利率为Euribor加码300个基点。

贷款是由设于香港的特殊目的机构(SPV)Millennium Gain借入。

贷款以Millennium Gain的股权担保。签字仪式于4月30日举行。

根据一项交易所公告，复星国际2月7日签署一项协议，支付10亿欧元收购Caixa Seguros e Saude, SGPS, SA的80%股权，击败另一家竞购对手--美国投资基金阿波罗全球管理公司。买主Millennium Gain支付1亿欧元作为预付款，其余金额将在完成收购后结清。

根据公告，一旦完成交易，葡萄牙最大保险集团将成为复星国际子公司，将继续主要经营葡萄牙保险业务。