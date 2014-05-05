路透基点：两家银行签署最高5.5亿欧元贷款，支持复星国际收购案

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国银行上海分行及中国工商银行已签署一项最高5.5亿欧元(7.63亿美元)定期贷款，用于支持复星国际收购葡萄牙国有银行储蓄总行(Caixa Geral de Depositos SA)旗下保险业分支。
这笔分期偿还贷款期限最高七年，消息人士称，贷款利率为Euribor加码300个基点。
贷款是由设于香港的特殊目的机构(SPV)Millennium Gain借入。
贷款以Millennium Gain的股权担保。签字仪式于4月30日举行。
根据一项交易所公告，复星国际2月7日签署一项协议，支付10亿欧元收购Caixa Seguros e Saude, SGPS, SA的80%股权，击败另一家竞购对手--美国投资基金阿波罗全球管理公司。买主Millennium Gain支付1亿欧元作为预付款，其余金额将在完成收购后结清。
根据公告，一旦完成交易，葡萄牙最大保险集团将成为复星国际子公司，将继续主要经营葡萄牙保险业务。
复星国际4月9日宣布将供股集资约48.6-51.6亿港元(6.27-6.66亿美元)后，穆迪在4月14日表示，继续将复星国际列入可能调降评等的观察名单。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。