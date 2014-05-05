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市场报道 | 2014年 5月 5日 星期一 18:22 BJT

汽车产业：西班牙4月新车销量同比增长28.7%，连增第八个月--Anfac

路透马德里5月5日 - 汽车制造商协会Anfac周一表示，西班牙4月新车销量较上年同期增长28.7%，为连续第八个月增长。

政府的补贴计划帮助刺激购买。该计划可使购车者享有一定折扣以旧换新。

Anfac表示，4月汽车总销量为80,174辆。今年前四个月销量同比增长16.2%。(完)

(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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