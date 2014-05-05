路透基点：云南云天化10亿元人民币境内贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云南云天化及两家关系企业一笔10亿元人民币(1.6亿美元)两年期境内定期贷款，周日已由牵头行兼簿记行(MLAB)星展银行及云南云天化集团财务有限公司展开银团筹组。

这项贷款分为三部分：A部分3亿元人民币，由云南云天化借入；B部分5亿元人民币，由云南磷化集团借入；C部分2亿元人民币，由云南盐化股份有限公司借入。

贷款利率皆为中国人民银行基准利率的97%。

邀请银行参贷的条件如下：承诺2亿元人民币以上，前端费93个基点，获得MLAB头衔；承诺1-1.99亿元人民币，费用70个基点，获得主办行头衔。

5月30日前承贷的银行获得一笔12个基点的奖励。

这笔贷款设有可延长一年的选择权，延长费40个基点，并设有30个基点的承诺费。

贷款分四期每半年不等额偿还：2%(1)，3%(2)，10%(3)及85%(4)。

资金用于一般企业用途。

回覆期限6月4日。