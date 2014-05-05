路透基点：云南云天化10亿元人民币境内贷款展开筹组--TRLPC

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云南云天化及两家关系企业一笔10亿元人民币(1.6亿美元)两年期境内定期贷款，周日已由牵头行兼簿记行(MLAB)星展银行及云南云天化集团财务有限公司展开银团筹组。
这项贷款分为三部分：A部分3亿元人民币，由云南云天化借入；B部分5亿元人民币，由云南磷化集团借入；C部分2亿元人民币，由云南盐化股份有限公司借入。
贷款利率皆为中国人民银行基准利率的97%。
邀请银行参贷的条件如下：承诺2亿元人民币以上，前端费93个基点，获得MLAB头衔；承诺1-1.99亿元人民币，费用70个基点，获得主办行头衔。
5月30日前承贷的银行获得一笔12个基点的奖励。
这笔贷款设有可延长一年的选择权，延长费40个基点，并设有30个基点的承诺费。
贷款分四期每半年不等额偿还：2%(1)，3%(2)，10%(3)及85%(4)。
资金用于一般企业用途。
回覆期限6月4日。
预定5月12-13日在云南昆明进行实地查察。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。