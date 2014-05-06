重温稿-台湾货币市场：提存期初资金需求小，短率稳于低位

* 期初资金宽裕需求弱，短率在低位

* 月初企业的短票发行需求亦小

* 债券RP利率续向区间低位靠拢

记者 高洁如

路透台北5月5日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。5月提存期首日市场资金回复宽裕，且短票量少，市场资金需求疲弱；虽然5月底有缴税的紧缩因素，但多数银行并未急于提前准备。

银行间交易人士表示，今年缴税最后一日是30日，若再加上端午节的连假，缴税最晚可延到6月3日。如期缴纳的营所税款，银行最快将在6月3日、也就是本提存期最后一日入国库。

不过因市场资金相当充裕，近年缴税的紧缩影响都不大，银行在缴税季节的资金调度多只怕太滥、不怕缺，因此不少银行交易人士表示，虽会为月底缴税提前准备，但也不会太早就预留资金。

〞理论上银行会先累积一些积数。只不过会到下半月才调，因为那么早调也只是淹死自己而已，〞一位大型银行资调人员表示。

根据银行的估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%，上日收在0.295-0.410%；一周拆款利率区间则在0.380-0.430%，上日在0.38-0.45%。

**期初短票发行很少**

短票市场方面，一位大型票券商交易员则表示，提存期初企业的发票需求很小，而下半月因为企业将缴交营利事业所得税，可能会使发票量有所增加。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日，但今日以0.58%的利率居多。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也与上日相同。

台湾央行周一公布，共发行7,645.2亿台币存单。与今日存单到期金额8,378亿相较，存单发行余额减732.8亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,825.5亿台币，余日的存单到期情况分别为：周二2,468亿、周三1,919.5亿、周四3,960亿、周五1,100亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负82亿台币，累计超额准备为560亿台币、加计前期1%的超额准备为1,227亿台币。

**债券RP利率持于低位**

债券市场附买回(RP)利率持于低位。交易员认为，今天迈入新的提存期，整体市场资金明显宽松，RP利率略向区间低位靠拢。

证券交易员表示，由于月初整体资金水位偏高，且本周央行存单到期量高达1.7兆(万亿)台币，今天交割央行一年期存单1,200亿台币并无碍市场资金调度；为因应银行间负数操作需求，RP券源依旧短缺，令RP利率持续靠向区间低位。

“ RP利率再下去力道还没看到，只是低档成交量逐渐增加。〞上述证券商交易员说。

一大型票券商交易员也指出，今天已调降10天内公司债RP利率至0.55%，市场接受度很高，显示资金仍欠缺有效去化管道，暂先维持RP利率在既有低位，若短票利率续调降，不排除跟进再微降公司债RP交投利率。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%；除了10天内公司债RP利率略较上日调降1个基点外，其他大致同于上日。