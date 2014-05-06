《中国数据观测》4月新增贷款料较上月回落但仍处高位，M2增速略有回升

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日 --调查结果 : 4月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 12.2 11.8-12.6 12.1 16.1 16 新增人民币贷款(亿元) 8,800 8,000-9,800 10,500 7,929 16 人民币贷款余额同比% 13.9 13.5-14.0 13.9 14.9 9 --数据要点: 接受路透调查的16家机构预测中值显示，4月末M2同比增速料为12.2%，比上月的12.1%略有上 升；4月新增人民币贷款8,800亿元人民币，低于前月的10,500亿元，但仍处于较高水平。 4月份，随着银行同业监管加强，通道业务收缩，非信贷融资将延续萎缩态势。而银行同业资 产的收缩，对广义货币创造形成了一定约束，降低货币创造。 瑞银报告认为，虽然外汇占款波动加大，但央行流动性管理相对谨慎，因此4月银行间市场流 动性仍较为稳定。这一背景下，四大行4月前两周的新增贷款投放势头据报导较为稳健。预计今年 4月新增人民币贷款将达到8,000亿左右，符合季节性规律。 中国一季度经济数据公布后,在经济下行压力仍大的现实面前，定向发力的微刺激政策不断。 定向微刺激措施内容涵盖税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域 推出一批鼓励社会资本参与的项目等。 “今年第一季度信贷投放显着慢于2004-2010年期间平均水平，加之第一季度经济增速放缓， 企业盈利恶化。预计4月信贷投放将加快。”兴业银行报告称。 上周央行公开市场正回购减力，净投放资金910亿元人民币，以稳定月末及五一小长假前的 资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此 基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。 2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利 率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) 澳新银行 12.2 8,000 ~ 交通银行 12.0 8,500 13.8 招商证券 12.2 9,000 ~ 中信建投 11.9 9,800 ~ 美银美林 11.8 86,00 13.9 中信证券 12.0 9,000 ~ 国开证券 12.1 9,100 14.0 中金公司 12.3 9,000 ~ 德意志银行 12.2 8,000 13.8 光大证券 12.3 9,000 ~ 海通证券 12.1 8,000 ~ 华宝信托 12.3 9,000 13.9 兴业银行 12.6 9,000 13.9 上海证券 12.6 8,000 13.9 申银万国 12.1 8,381 13.5 瑞银 12.2 8,000 13.8 注：~表示数据不可得。(完) (发稿 李贺; 审校 谢衡/曾祥进)