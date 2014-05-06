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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:01 BJT

《中国数据观测》4月新增贷款料较上月回落但仍处高位，M2增速略有回升

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日


    --调查结果 : 
         4月指标             中值          区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                                   数
 广义货币供应量(M2)同比%     12.2        11.8-12.6     12.1      16.1         16
  新增人民币贷款(亿元)       8,800      8,000-9,800   10,500    7,929         16
   人民币贷款余额同比%       13.9        13.5-14.0     13.9      14.9         9
    
    
    --数据要点:
    
    接受路透调查的16家机构预测中值显示，4月末M2同比增速料为12.2%，比上月的12.1%略有上
升；4月新增人民币贷款8,800亿元人民币，低于前月的10,500亿元，但仍处于较高水平。
    
    4月份，随着银行同业监管加强，通道业务收缩，非信贷融资将延续萎缩态势。而银行同业资
产的收缩，对广义货币创造形成了一定约束，降低货币创造。
    
    瑞银报告认为，虽然外汇占款波动加大，但央行流动性管理相对谨慎，因此4月银行间市场流
动性仍较为稳定。这一背景下，四大行4月前两周的新增贷款投放势头据报导较为稳健。预计今年
4月新增人民币贷款将达到8,000亿左右，符合季节性规律。
    
    中国一季度经济数据公布后,在经济下行压力仍大的现实面前，定向发力的微刺激政策不断。
定向微刺激措施内容涵盖税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域
推出一批鼓励社会资本参与的项目等。              

    “今年第一季度信贷投放显着慢于2004-2010年期间平均水平，加之第一季度经济增速放缓，
企业盈利恶化。预计4月信贷投放将加快。”兴业银行报告称。    
    
     上周央行公开市场正回购减力，净投放资金910亿元人民币，以稳定月末及五一小长假前的
资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此
基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。            
    
    2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利
率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。               
   
    欲浏览中国所有经济数据,请点选        ;欲了解数据页面,请点选        
 
    
    以下为本次路透调查结果:
    欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选      
    
 机构名称          M2(同比%)       新增贷款     人民币贷款余
                                   (亿元人民币   额 (同比%)
                                      )         
 澳新银行             12.2          8,000            ~
 交通银行             12.0          8,500           13.8
 招商证券             12.2          9,000            ~
 中信建投             11.9          9,800            ~
 美银美林             11.8          86,00           13.9
 中信证券             12.0          9,000            ~
 国开证券             12.1          9,100           14.0
 中金公司             12.3          9,000            ~
 德意志银行           12.2          8,000           13.8
 光大证券             12.3          9,000            ~
 海通证券             12.1          8,000            ~
 华宝信托             12.3          9,000           13.9
 兴业银行             12.6          9,000           13.9
 上海证券             12.6          8,000           13.9
 申银万国             12.1          8,381           13.5
 瑞银                 12.2          8,000           13.8
 
   注：~表示数据不可得。(完)      

 (发稿 李贺; 审校 谢衡/曾祥进)
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