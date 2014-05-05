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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 19:22 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日下滑，市场等待库存数据

路透吉隆坡5月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一收跌，连续第四日下滑，投资者在等待马来西亚官方的出口需求报告和库存数据。

指标7月棕榈油合约 收跌0.4%，报2,583马币(林吉特)，盘中介于每吨2,570-2,609马币。

上周五价格曾跌至约三个月低点2,558马币。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在下周一公布该国4月库存、产量和出口数据。

一外国经纪公司的交易员说：“早盘上涨了10-15点，但午后稍稍走低...前十天的出口数据和MPOB报告还未公布。市场缺乏方向感。”

周一总成交量为35,871口，高于35，000口的均值。

路透技术分析师王涛表示，从费波纳奇回档技术分析，棕榈油或徘徊在2,587马币的支撑位上方。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
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