马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日下滑，市场等待库存数据

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
路透吉隆坡5月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一收跌，连续第四日下滑，投资者在等待马来西亚官方的出口需求报告和库存数据。
指标7月棕榈油合约 收跌0.4%，报2,583马币(林吉特)，盘中介于每吨2,570-2,609马币。
上周五价格曾跌至约三个月低点2,558马币。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在下周一公布该国4月库存、产量和出口数据。
一外国经纪公司的交易员说：“早盘上涨了10-15点，但午后稍稍走低...前十天的出口数据和MPOB报告还未公布。市场缺乏方向感。”
周一总成交量为35,871口，高于35，000口的均值。
路透技术分析师王涛表示，从费波纳奇回档技术分析，棕榈油或徘徊在2,587马币的支撑位上方。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。