汽车产业：德国4月汽车销量五个月来首次下降，表明最近需求复苏乏力

* 德国4月稍量下降；法国和意大利销量上升

* 德国销量同比下降，部分因为复活节的影响

* 德国需求下降，显示欧洲复苏仍然脆弱

路透法兰克福5月5日 - 德国4月新车销量下降3.6%，是五个月以来首次下降，凸显最近的需求复苏势头仍然脆弱。德国是欧洲最大的汽车市场。

德国机动车辆管理局(KBA)周一公布，4月德国乘用车登记数量下降至274,097辆。

法国和意大利4月汽车销量则分别增长5.8%和1.9%。

安永会计师事务所的德国汽车专家Peter Fuss表示，背后有不同的因素在起作用。“其一是复活节落在4月，而不是3月。但总体来说，表明市场仍然波动，不如一些人期望的那么稳定。”

欧洲汽车市场最近显露脱离六年低迷状态的迹象，但产能过剩和大打折扣继续扭曲真实的需求水平。

KBA表示，总体来看，今年1-4月德国汽车注册数量增长2.9%。(完)