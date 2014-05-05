汽车产业：德国4月汽车销量五个月来首次下降，表明最近需求复苏乏力

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 德国4月稍量下降；法国和意大利销量上升
* 德国销量同比下降，部分因为复活节的影响
* 德国需求下降，显示欧洲复苏仍然脆弱
路透法兰克福5月5日 - 德国4月新车销量下降3.6%，是五个月以来首次下降，凸显最近的需求复苏势头仍然脆弱。德国是欧洲最大的汽车市场。
德国机动车辆管理局(KBA)周一公布，4月德国乘用车登记数量下降至274,097辆。
法国和意大利4月汽车销量则分别增长5.8%和1.9%。
安永会计师事务所的德国汽车专家Peter Fuss表示，背后有不同的因素在起作用。“其一是复活节落在4月，而不是3月。但总体来说，表明市场仍然波动，不如一些人期望的那么稳定。”
欧洲汽车市场最近显露脱离六年低迷状态的迹象，但产能过剩和大打折扣继续扭曲真实的需求水平。
KBA表示，总体来看，今年1-4月德国汽车注册数量增长2.9%。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20