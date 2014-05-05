中国电力：今年全社会用电量料同比增约7%，需求稳中有升--中电联

台湾政治：总统府称现阶段没有与美国总统通电话的规划

路透台北4月28日 - 台湾总统府周五表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。