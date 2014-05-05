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货币新闻 | 2014年 5月 5日 星期一 19:49 BJT

欧洲金融：政界人士不应试图干预欧元汇率--德国政府发言人

在一政府新闻发布会上，梅克尔的发言人Steffen Seibert在回答关于瓦尔斯言论的提问时表示：“欧元汇率不是一国政治人物该管的问题。这是欧洲央行的管辖范围，央行在这方面有独立性，别人也不应该对欧洲央行应如何行动给出建议。”(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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